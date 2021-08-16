陸「華爾街英語」傳破產　6500學員逾半貸款繳學費...求退金額超22億

▲大陸華爾街英語補習班驚傳破產，各學習中心皆大門深鎖。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名補習班「華爾街英語」12日傳出將宣布破產的消息，隨後，不僅北京部分授課中心大門深鎖，還有公司員工爆料已3個月無薪可領。對此，大陸全國各地學員緊急組成「維權」組織，要求華爾街英語退費，目前已串連6554名學員，金額超5.2億元人民幣（約22.36億元新台幣），同時，這批學員中有一半以上是貸款繳納學費，破產風波影響甚巨。

▲華爾街英語傳破產，學員串連要求退學費。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，華爾街英語學員諸女士看到新聞後前往大望路中心門店詢問情況，卻發現授課中心已經關門，物業工作人員將其層層包圍。有學員去附近派出所報警後，物業工作人員受委託在門口蒐集學員的涉案金額。

諸女士表示，「2018年就在華爾街英語上課，續費過兩次，課程也隨之升級。現在還有價值六、七萬元（人民幣，下同）的課程未上。」

另名學員霏霏指出，2020年才剛買了一年的VIP課程，總價約8萬元，還有半年的課時未上，門店已人去樓空，「當時在銷售顧問的建議下，自己付了4萬多元，還有3萬7千多元是通過百度金融平台度小滿貸款，現在貸款要還，課程卻無法繼續，不還貸款還影響未來徵信，壓力特別大。」

▲華爾街英語進軍大陸市場已21年。（圖／CFP）

一名任職於北京華爾街英語酒仙橋中心工作的老師表示，2021年2月起，員工的部分工資(薪水）開始緩發，有近三個月的工資未發，直至8月12日下午收到微信稱公司將宣佈破產，通知她來收拾物品，「到目前為止，我都沒有收到官方郵件或者文件說明情況，只是同事之間口口相傳。」

上海華爾街英語的一名老師也提到，公司自5月起就未發出薪資，大部分員工都已進行勞動仲裁流程，「起初每個月都會發郵件告知本月工資將推遲至下月發放，7月30日後就沒再收到郵件，被拖欠的工資大概是兩三萬元，現在已經登記勞動仲裁，現在未有官方聲明說明公司情況，連離職證明都沒法辦。」

據了解，華爾街英語成立於1972年，為全球最大的成人英語教育機構之一。該機構自2000年進入大陸市場，目前在11座城市擁有39個學習中心。一般而言，華爾街英語在大陸被認為是走「高端路線」的成人英語教育領導品牌之一，被稱為成人英語「貴族學校」，破產消息傳出後，令不少人難以相信，在社交媒體上引起廣大討論。