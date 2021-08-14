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補教外師沒疫苗打！教部：不在造冊內就是違法聘用　最高罰25萬

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▲開學在即，教育部已陸續讓教職員工、補教教職員造冊施打疫苗。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

中小學將於9月開學，教育部日前統計，高中以下學校教職員目前疫苗接種率已達9成；補習班工作人員也達7成，預估近期將完成接種。但外傳有不少聘請外籍老師的補習班，沒有將名單登記在「補習班人員接種疫苗造冊」上，恐成防疫漏洞。教育部回應，不在疫苗造冊名單就是違法聘用，最高可罰25萬。

有民眾指出，大多聘請外籍老師的補習班，都沒有幫外籍老師保勞健保，因此也沒有在「補習班資訊系統」上的教職員名冊，導致近期的「補習班人員接種疫苗造冊」，都沒有這些外籍老師的名單。外界擔心，若外師沒有打疫苗，恐怕在補習班變成防疫破口，造成群聚感染。

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對此，教育部指出，7月12日已邀集地方政府及全國補教團體代表召開「短期補習班相關人員接種嚴重特殊傳染性肺炎疫苗注意事項草案」線上說明會，並分別於7月19日、30日完成兩梯次疫苗施打造冊工作，主要針對未曾施打疫苗的短期補習班相關人員，如為外籍人員，應具有居留證及健保卡，均得列入該次疫苗施打對象。

教育部強調，為嚴密保護學生安全，補習班應加強防範不適任人員進入短期補習班工作，因此對於外國人與本國人進入短期補習班之條件採取一致性之立場。教育部於106年明定短期補習班擬聘僱教職員工前，應檢具相關名冊、學經歷證件、身分證明文件影本，並應附最近3個月內核發之警察刑事紀錄證明書等基本資料，陳報直轄市、縣(市)主管教育行政機關核准。據此，短期補習班應依上述法令規定辦理。

如有違反規定，教育部說明，地方主管教育行政機關應處其負責人新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰，必要時並令其停止招生或廢止短期補習班立案。
 

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