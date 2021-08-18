長輩被洗腦「AZ就是毒藥」堅持只打莫德納！她難說服　網見1點秒懂

▲長輩堅持只打莫得納，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫苗短缺，但仍有近400萬的鐵粉非莫德納不打，一名女網友苦惱表示，家中的長輩是高中老師，眼看9月1日就要開學了，為了學生安全，政府也有通知要接種疫苗，但只要看到是AZ，長輩就不願意去打，她也上網查過，長輩的身體狀況是可以打AZ，但長輩已經「被洗腦到AZ就是毒藥」，不曉得該如何說服對方。

原PO在PTT發文，9月1日就要開學了，但是家中長輩仍不願意施打疫苗，「但只要看到是AZ，長輩就抵死不去打」，堅決非莫德納不打，長輩LINE群組裡的人也都說只想打莫德納。她還上網查過，長輩沒有心血管疾病，也沒有不建議打AZ的疾病，「等同就是被洗腦到，AZ就是毒藥的地步」。

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她表示，為了學生的安全著想，學校表示開學就是要打疫苗，不然就是要附上PCR陰性的證明，且一星期要附一次證明，才能去上課，「蠻苦惱的，大家有什麼好方法可以說服只想打莫德納的長輩呢？」

▲原PO不曉得該如何說服長輩。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們認為不要強求，「不必說服，這是他的選擇；如果年齡偏高，搞不好今年真的等得到也說不定」、「讓他自己為自己負責，不然如果他真的怎麼樣了又怪你」、「不要打拉倒，年輕人在外風險更高，疫苗通通讓出來」、「告知疫苗的優點跟副作用就好，給他自己選擇，不想打也別強迫說服」。

也有人指出，「願意花錢繳PCR證明也是他的選擇啊」、「他願意被捅你擔心什麼，說真的打了疫苗還是有可能會中，他週週PCR還比較安全」、「中年老師這種族群，你用理去說服是不可能的，他們只信群組謠言」、「要說服老師太難了，他們先天就認為自己的知識水平高於你」。