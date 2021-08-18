70歲以上確診者致死率23.85％　柯文哲：打疫苗的風險絕對沒有染疫高

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲表示，從台北市的數據來看，五月大規模感染後，年齡越大死亡率越高，70歲以上確診者死亡率23.85％，60-69歲7.84％ ，過50歲以後明顯下降，30歲以下就沒有死亡案例，「有一些長者不太喜歡打疫苗，但從統計數據來看，還是要鼓勵長者打疫苗。」

柯文哲表示，從統計數據來看，長者確診死亡率23.85%實在太高了，打疫苗或許有點風險，但絕對沒有染疫死亡風險這麼高，年輕人要打疫苗就是為了防止傳染別人，但老人就真的是因為怕死掉，65歲以上疫苗施打人數大概只有6成多，但年紀大的比年紀輕的更需要打。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）