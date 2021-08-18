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東南亞疫情衝擊台商產業鏈　邱臣遠：請蔡英文做台商最強後盾

▲▼邱臣遠要求蔡英文支援台商。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲邱臣遠要求蔡英文支援台商。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新南向政策國家疫情再度衝擊台商產業鏈，民眾黨立委邱臣遠18日於臉書發文，要求總統蔡英文做「台商最強後盾」，協助台商抗疫與度過危機。

邱臣遠表示，新一波的感染，讓曾經控制好疫情的國家再度陷入混亂，不少台商遇到疫情爆發以來最嚴重的營運危機，連帶影響台灣出口及內需市場，也會影響其它區域的台商及台灣的企業。

邱臣遠強調，他最近接到非常多的台商陳情，包括返台協助、疫苗、醫療及營運等問題，也在仔細檢視各項對台商協助對策後發現量能嚴重不足。他質疑，政府到底有沒有掌握全球台商及對外投資實際狀況、協助台商抗疫與度過危機的具體政策又是什麼「蔡英文總統口口聲聲說要當台商最強後盾，請問如何落實」。

邱臣遠認為，每次台灣有災難，台商都會主動發起救援活動、長期協助台灣民間外交、關心台灣面臨區域整合情勢的因應作為、出錢出力支持國家與協助國人。包括這次疫情中響應政府境外資金匯回專法的號召，2年3548億元流回台灣，對於協助台灣經濟成長成果豐碩。

邱臣遠表示，這次疫情正是檢視政府之前宣傳新南向政策外交、經貿、醫療、社會等各層面經營成果的機會，帶動產業轉型一起發展，是蔡政府責無旁貸的任務。

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