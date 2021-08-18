快訊／蔡英文首談阿富汗揭「台灣唯一選項」：不會依賴別人保護

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對近日阿富汗的情勢，兼任民進黨主席的總統蔡英文18日在中常會上表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。

蔡英文在會中表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。她說，我們也要讓我們的存在具有意義，也就是說，對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，我們是不可或缺的。

蔡英文指出，我們更要跟有共同價值及利益的夥伴，一起努力和合作，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。她認為，仰賴沒有價值做基礎，而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項。

蔡英文說，過幾天，就是823金門戰役的63週年，63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

她強調，面對各種挑戰、威脅，如果這一代的我們，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，我們將對不起世世代代的台灣人，身為台灣人，身為民進黨的一份子，這就是我們的時代任務，我們大家一起全力以赴。