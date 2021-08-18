快訊／台中200萬名車「撞翻4車」爛掉！4人受傷　現場畫面曝光

▲撿東西沒留意？BMW台中街頭閃車不及失控撞翻4車。（圖／翻攝記者爆料網）



記者游瓊華／台中報導

台中市西區17日晚間7點多發生一起嚴重車禍，25歲藍姓男子駕駛要價超過200萬的BMW 4系列轎車，不料向上路一段與華美街口，疑似不專心，先撞上前方小客車，又波及2輛機車、一台自小客車，總共4輛汽機車，連街邊店的娃娃機、停在停車格的機車也被撞翻，導致4人輕傷。

警方初步調查，25歲藍男駕駛自小客車由向上路一段往中美街方向，但疑似開車不專心，在華美街口前發現快撞上前方車輛，立即減速，並往對向車道閃避，結果與79歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。

▲撿東西沒留意？BMW台中街頭閃車不及失控撞翻4車。（圖／民眾提供）



警方指出，BMW與自小客車對撞後，又波及22歲陳姓女騎士、38歲廖姓男騎士及58歲吳姓自小客車駕駛，造成2台娃娃機台、1個號誌箱、2台冷氣壓縮機及停車格內1台機車受損。

意外發生後，藍姓駕駛手部擦傷、陳姓機車駕駛手部擦傷、廖姓機車駕駛手腳擦傷及陳姓自小客車駕駛背部受傷，所幸均無生命危險。由於酒測值皆為0.00mg/l，初步判斷是藍姓駕駛疑似逆向行駛。全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊調查，釐清肇事原因。