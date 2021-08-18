美國最新研究曝！12到17歲可打莫德納疫苗「抗體量更高」

▲美國最新研究指出，12到17歲青少年接種莫德納疫苗的安全性是可接受的。（圖／路透）

文／中央社記者陳至中台北18日電

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」引述美國最新研究指出，12到17歲青少年接種莫德納COVID-19疫苗安全性「可接受」，且達到與青年相似的免疫反應 。

陳秀熙表示，科學界已證實輝瑞BNT的COVID-19（ 2019冠狀病毒疾病）疫苗適合青少年施打，美國最新研究提供另一個非常重要的實證證據，「多了一種疫苗。」未來在12到17歲階段，可考慮採BNT與莫德納並進的方式接種。

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陳秀熙今天舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」， 參與者包括台北醫學大學教授陳立昇、台北市立聯合醫院醫師賴昭智等，主題為「解譯變種病毒及疫苗防疫」。

目前台灣和大多數歐美國家一樣，只開放BNT疫苗供青少年接種。隨著國際疫情升溫、變種病毒肆虐，青少年感染雖多是輕症，但仍有少數出現嚴重症狀，疫苗需求受到重視。

賴昭智今天在直播中，引述美國最新研究指出，青少年（12到17歲）接種莫德納疫苗，具有「可接受」的安全性，且在免疫反應與青年人（18到25歲）相似，血清轉陽率、抗體量甚至還高一些。

▲目前台灣和大多數歐美國家一樣，只開放BNT疫苗供青少年接種。（圖／路透）

青少年接種莫德納疫苗，可能會有疼痛、紅斑、腫 脹、淋巴腫大等局部不良反應，也可能會有發燒、頭痛 、倦怠、肌肉酸痛、關節痛、噁心嘔吐、發冷等全身性不良反應。但多屬輕微狀況，副作用不算太大。

台大研究團隊追蹤美國疫情狀況也發現，最早在印度發現的Delta變種病毒流竄下，孩童沒有疫苗保護，近期確診數和住院數激增。美國疾病管制暨預防中心（ CDC）呼籲各州持續實施口罩令，並讓兒童的親屬加速施打疫苗，藉此保護兒童，同時美國食品暨藥物管理局 （FDA）也加速臨床實驗，希望在年底前確認疫苗對年輕族群的安全性。

至於在混打疫苗的科學實證上，德國最新研究指出，先打AZ疫苗再打BNT疫苗（混打），相較於2劑都打AZ疫苗或BNT疫苗，具有較高的中和抗體保護力。混打出現的局部不良反應較多，但多為輕中度。

國際疫情部分，歐洲受到Delta病毒影響，加上暑 期觀光潮，產生新的一波流行。即便是接種率達9成的冰島，近期也出現多起本土個案，研究發現感染者多是20到39歲年輕人，這年齡層多施打嬌生疫苗，而嬌生疫苗發生突破性感染的比例高於其他主要品牌，因此冰島政府已開始讓施打嬌生疫苗者，多打一劑mRNA疫苗加強劑。