便秘、肛門痛…全怪「疫苗」惹禍！醫曝急診實況超無奈

▲醫師表示，近期有患者看診時，除了描述自己的不適，甚至還會加上一句「肯定是疫苗的關係」。（示意圖／路透社）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫苗引起的副作用讓不少人相當擔憂，舉凡發燒、頭痛等不適情況也因人而異。不過，卻也讓許多人誤解，只要有不適就是和施打疫苗有關，有患者等待看診時，描述情況是「腰痛加血尿」沒想到醫師還未詳細檢傷時，病人又接著自己下診斷「打疫苗讓我腎結石又發作了！」而這樣的情況還不只一位，也讓醫師超無奈。

振興醫院急診科主任田知學在臉書以「現象」為題分享，某一天前往支援檢傷時，一排人站著排隊等待掛號、看診。醫師一一聽取患者的主訴，當下病人A說自己有頭暈情況，但在還沒進一步檢查時，病患就接著說「一定是兩個禮拜前打疫苗的關係」。

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接著，有數名病患也紛紛說了自己的不適，但竟全都與疫苗牽扯，有人表示「胸悶、喘不過氣、手麻腳麻！三天前打疫苗」、「腰痛加血尿，打疫苗讓我腎結石又發作了」、「大便大不出來，便秘肛門痛，為什麼疫苗可以讓人這麼不舒服？」，還有人提到「睡不著，血壓高！肯定是一個月前打疫苗的關係！」

種種言論，讓田知學直喊，「疫苗……又是疫苗……」。但還沒結束，正當一位病人一拐一拐走到醫師眼前時，她直接問對方「你是不是也覺得是疫苗的問題？」結果，患者竟回答「還好我還沒有打！不然今天的車禍一定更嚴重！」。醫師無奈表示，「全世界不是只有新冠肺炎一個病，每一個疾病或症狀都有不同原因」。

網友們也留言「還好不是說我又懷孕了，一定是打疫苗的關係讓我懷孕了」、「大家的聯想能力越來越好了」；還有人藉此撩醫師「醫師妳是不是因為打了疫苗所以越來越漂亮？」