疑我國首例！打完莫德納「突破性感染」　30多歲孕婦接種2劑仍染疫

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

台電一週驚爆兩起確診，據了解，個案為一名接種過2劑莫德納疫苗懷孕8個月的孕婦；不過，對於個案身分，發言人莊人祥昨並未正面回應，僅表示該個案不列在當天案號。至於該位患者是否為「突破性感染」，也就是完整接種2劑疫苗且已超過14天，仍有待指揮中心說明。

台電總管理處先是在10日爆出有一名員工確診，當時台電表示已啟動相關緊急應變措施，確診員工同組同仁及其他密切接觸者已安排全面接受PCR檢測。針對其他疑似密切接觸者也安排進行快篩檢測，並要求加強自主健康管理。然而，台電總管理處16日又傳出一人確診，個案是在二次快篩時出現陽性反應，後來進行PCR檢測確認染疫。台電證實此事，但對於是否為群聚感染，則表示還需要疫調單位進行調查，已經採取分離辦公，一半員工進行居家上班，並且全面進行清理消毒，目前暫時預定居家上班14天。

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台電表示，積極防疫才會進行多次快篩，確診者本身沒有任何症狀。而確診者是否打完疫苗？台電則表示「無法回答」，有關乎個人資訊不方便評論。

▲台電有員工確診。（圖／記者林敬旻攝）

對於國內的突破性感染情況，大多為境外移入，而本土以疾管署自3/22至8/8的統計數據顯示，完整接種2劑AZ疫苗後，共有5例在完整接種後0到13天確診，另有6例接種第2劑後，滿14天以上染疫，出現「突破性感染」。

不過，在昨（17）下午指揮中心記者會中，莊人祥僅表示，台電相關個案，不是17日要發布的，因為才剛確診，所以還未列入案號，是否為孕婦也沒有進一步說明。他解釋，是一位30幾歲女性台電員工，該公司8/11有同事確診，因此個案同日有做PCR檢驗，當時是陰性，也有匡列進行自主健康管理。

不過，個案8/14晚上開始出現咳嗽、喉嚨痛症狀，16日使用家用快篩時陽性，後來到醫院檢驗確診，目前正入院治療中。對於個案相關情況，指揮中心並未透露其他內容。