和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」





▲女約會到一半，突然收到神秘紙條。（圖／翻攝自Twitter／H.S.）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子和新對象在咖啡廳約會時，突然收到陌生人給的一張紙條，上面警告她約會對象其實是恐怖情人，要她立刻離開現場「快逃啊」，神秘的紙條訊息在網路上獲得38萬人次按讚。

女網友哈迪亞(Hadia S)16日在推特上發文，她昨天和一名約會對象約喝咖啡聊天，對方去廁所時，坐在她身後的一名男子突然傳給她一張紙條，上面寫著，「警訊太多了，快逃，注意安全，女孩」。

推文引發上萬網友轉發討論後，哈迪亞回覆，其實她早就發現約會對象可能有問題，因為對方曾講出恐同言論，還是爭議約會大師塞繆爾斯(Kevin Samuels)的粉絲，不過她認為可以保護自己，所以才會繼續和對方約會。

哈迪亞笑稱，相信那名好心男子聽到他們的對話很擔心，又不知道該怎麼幫忙，才會給這張紙條希望能提醒她。不過許多網友對於哈迪亞是否繼續和男子約會卻有不同意見，許多人同意男子應該100%是危險情人，最好還是離遠一點比較好，不過也有人認為，光憑這樣就判斷一個人，對男子不太公平。