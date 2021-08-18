買春「少帶85元」砸死老闆娘　男逃亡16年「結婚2次」被逮捕

▲男子用磚頭將老闆娘砸死。（圖／翻攝看看新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江西一名男子16年前在浙江杭州一間美容店買春，因少帶20元人民幣（約85元新台幣）與老闆娘發生衝突，拿磚頭將老闆娘砸死，之後展開逃亡。男子近日在江西老家被警方逮捕，警方透露，過了這麼多年，男子以為已經沒事，過著正常生活，還結了兩次婚，有了孩子，對當年的案件感到非常後悔。

根據陸媒報導，杭州警方一直沒有放棄對案件的追查，近期發現在江西工作的48歲陶姓男子涉有重嫌，會同多部門共同抓捕，在景德鎮一處工廠逮捕了陶男。

陶男供稱，2005年8月1日晚間，他騎著自行車在路上閒晃，進入37歲黃姓女子經營的美容店消費，但身上帶的錢不夠，兩人因20元的差價發生爭執、推打，他從地上撿了一塊磚頭，多次擊打黃女的頭部，直到黃女倒在血泊之中。

陶男提到，隔天他就逃回了江西老家，隨後又去福建等地打工避風頭，期間也找人在杭州打聽「有沒有女子遭到殺害？」「死了還是受傷？」「警察還有沒有再找人？」等消息，判斷情勢。

陶男表示，幾年之後，他回到了江西老家，在一間公司工作至今，期間兩次結婚，並有了小孩，生活安頓下來，覺得警察應該已經不會再來找他。

不過，男子最後仍被警方逮捕。對於當年的案件，陶男感到深深後悔，稱自己現在已經有了家庭，工作也不錯，老婆孩子對他都很好，真的不想失去一切。

陶男目前已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。