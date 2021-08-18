掃帚戰保台？　朱立倫酸爆：蘇院長別鬧了！你應該想如何和平吧

▲朱立倫接受廣播專訪。（圖／翻攝千秋萬事YouTube）

記者蔡文鈴／台北報導

阿富汗政權遭推翻，在野黨紛紛示警蔡政府要記取前車之鑑，若台灣瀕臨城下時會如何選擇，行政院長蘇貞昌表示，一定和台灣人民堅守這片土地。對此，國民黨主席參選人朱立倫今（18）日受訪時反嗆，「蘇院長別鬧了，你應該想台灣如何避戰如何和平吧，而不是引戰說掃帚來喔打到底，不是這樣吧！」

蘇貞昌日前受訪表示，當年國民黨威權統治戒嚴台灣38年，我們在戒嚴中不怕被殺、被關，為台灣打開民主大門，今天還有強國假借武力要併吞台灣，我們同樣不怕被殺被關，「我們一定守護這個國家、守護這片土地」。

對此，朱立倫今受訪時表示，「蘇院長別鬧了，你不是要用掃帚保衛台灣嗎？你身為全台最高首長，你應該想台灣如何避戰如何和平吧，而不是說引戰，掃帚來喔打到底，不是這樣吧？」這只能說是譁眾取寵，想獲得政治利益的考量。

朱立倫坦言，中華民國是民主陣營的一份子，我們需要美國的協助，但我們不能單靠美國，如果單靠美國我保護，不自立自強我們早沒了。

身為五年級生的朱立倫也說，小時候遇到中美斷交，中華民國退出聯合國，當時先總統蔣經國就說，「我們要自立自強」，他也問主持人王淺秋當時有沒有覺得被拋棄，「但因我我們自立自強走過來了」。

因此，朱立倫痛批民進黨不斷一面倒親美，一天到晚抗中、反中，想造成衝突「這不是對的吧？」我們和中，這才是保衛台灣對台灣好，這是基本態度，他也不否認自己親美的態度，但強調要跟中國大陸有和平進程。