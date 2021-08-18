國民黨4年換3任黨主席　江啟臣、朱立倫當選都破紀錄

▲江啟臣、朱立倫將競逐國民黨主席。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨自2016年以來，分別由洪秀柱、吳敦義、江啟臣3人擔任黨主席，今年9月25日不論是江或朱當選，都將創下紀錄。若江啟臣連任，會是國民黨在野時期首位連任的主席；若是朱立倫當選，也會國民黨在野時期，首位請辭後還能再度當選的主席。

國民黨主席選舉，共有4人登記參選，包括現任主席江啟臣、前主席朱立倫、彰化縣前縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中。

依據國民黨規劃， 8月19日公告黨主席、黨代表候選人名單後，預計8月27日前進行候選人號次抽籤。候選人可在9月11日到9月24日進行競選活動，9月25日為投票日，預計10月31召開全代會，進行新舊黨主席交接。

回顧國民黨2016年在野至今，當年國民黨在總統大選大敗交出政權，時任主席朱立倫請辭，由前立委洪秀柱接任，2017年黨主席選舉，副總統吳敦義當選，但2020年國民黨又在大選慘敗，吳敦義請辭負責，江啟臣挾著青壯派改革的氣勢當選後迄今。

事實上，自國民黨主席開放黨員直選後，只有前總統馬英九曾連任成功，今年9月25日不論是江啟臣或朱立倫當選，都將創下紀錄。若江啟臣連任，會是國民黨在野時期首位連任的主席；若是朱立倫當選，也會國民黨在野時期，首位請辭後還能再度當選的主席。