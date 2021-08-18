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國民黨批台電跳電3次不見檢討報告　政院：專案加強防呆作業機制

▲▼立法院 國民黨團「台電頻跳機 反省能力也跳機？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「台電頻跳機 反省能力也跳機？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台電近來流年不利，一年內3度跳電引發國人疑慮。國民黨立院黨團18日召開記者會，質疑台電出包連連但卻不見嚴謹的檢討報告，台電5月13日，5月17日以及7月27日都發生跳電，前兩次的檢討報告到現在還卡在政院，有何不可告人秘密？

針對國民黨立院黨團質疑台電公司513、517事故檢討報告進度，行政院發言人羅秉成18日表示，經濟部所陳送的上開檢討報告，行政院已於8月9日函復經濟部，要求經濟部應督導台電公司針對供應面、電力調度、運轉維護及需求面確實加強管理。

除了應透過科技方式及嚴格管控發電機組檢修進度以穩定電力系統強化韌性、強化掌握再生能源發電量之能力、以及加強電力設施關鍵作業防呆機制外，更應加速大潭、興達及台中等重大電源開發計畫，重新檢討長短期負載預測模式，精準計算並掌控備轉容量，藉此相關作為提升輸配電系統可靠度，以確保全國供電穩定。

羅秉成指出，行政院也要求經濟部成立「穩定供電專案小組」，針對該份事故檢討報告所提相關設施系統改善對策及改善作為、各應辦事項之改善目標及明確查核點等檢討事項，訂定完成期程且應加強追蹤列管，並適時對外妥適說明本案事故調查及檢討改善情形。另有關本案相關責任歸屬，也請經濟部依相關規定另案處理。

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行政院蘇貞昌台電跳電

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