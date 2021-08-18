快訊／蘇貞昌破慣例接見8縣市新任警察局長　最新指示曝光

▲行政院長蘇貞昌接見新到任警察局長，引發外界聯想。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌18日下午將接見8位新任警察局長，一反過去「警政署推薦人選、地方政府同意後名單送內政部」的常態，引來外界討論，是否「蘇徐爭端」再起。對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌在會中也指示，近來警察治安、防疫業務繁重，接見擬派任的警察局長，除期許各縣市做好工作外，中央也會給予所需的支持。

行政院長蘇貞昌18日下午4點到6點，將分批接見8位新任警察局長，包括彰化縣警局長吳坤旭、基隆市警局長劉耀欽、南投縣警局長黃永志、屏東縣警局長劉印宮、澎湖縣警局長陳宗能、台東縣警局長葉超鴻、金門縣警局長廖高江、連江縣警局長郭順德。

值得一提的是，過去地方政府警察局長都是由警政署提出名單，並由現任局長陪同新任人選，拜會縣市政府首長徵得同意後，警政署再將名單送內政部，最後由內政部批准後發布人事令，從未有由行政院長接見的慣例。

由於蘇貞昌與內政部長徐國勇過去就曾因為警察人事權起過爭議，如今蘇又在徐之前先接見新任警察局長，也引發外界聯想，是否蘇徐兩人角力戰再上演，蘇要藉此宣示警察人事權。

對此，行政院發言人羅秉成則表示，蘇貞昌院長向來重視全國的治安，近來又有繁重的防疫工作，都需要警務人員跨縣市互相協助，今日接見擬派任的警察局長，除了期許各縣市警局做好地方治安及防疫工作外，中央就相關警務所需資源也會予以充分支持。