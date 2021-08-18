蘇貞昌破例接見新任警察局長　劉世芳「非常妥當」：無內部問題

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌18日破先例將接見8位新任警察局長，一反過去「警政署推薦人選、地方政府同意後名單送內政部」的常態，外界解讀蘇貞昌要緊抓警察人事權，加上過去與內政部長徐國勇、警政署長陳家欽之間角力不斷，這場接見引發爭論，不過， 民進黨立法院黨團幹事長劉世芳認為，這是非常妥當，沒有所謂的內部問題。

蘇貞昌今天下午將分批接見8位新任警察局長，包括彰化縣警局長吳坤旭、基隆市警局長劉耀欽、南投縣警局長黃永志、屏東縣警局長劉印宮、澎湖縣警局長陳宗能、台東縣警局長葉超鴻、金門縣警局長廖高江、連江縣警局長郭順德。

對此，劉世芳受訪時表示，蘇貞昌接見要調換、升任的警察局長，本來就是他的人事權，而且接見只是慰勉、鼓勵他們繼續為台灣治安加油，「這是非常妥當的，沒有所謂內部的問題」。

行政院官員則解釋，只是單純新任局長上任前，蘇貞昌想認識他們，期勉未來在地方治安工作做好，無涉警察人事權問題。

事實上，過去地方政府警察局長都是由警政署提出名單，並由現任局長陪同新任人選，拜會縣市政府首長徵得同意後，警政署再將名單送內政部，最後由內政部批准後發布人事令，從未有由行政院長接見的慣例。

此外，由於蘇貞昌與徐國勇及陳家欽過去就曾因為警察人事權起過爭執，如今蘇貞昌又在徐國勇之前先接見新任警察局長，又引發外界聯想角力戰再上演，以及蘇貞昌想要藉此宣示警察人事權的企圖。