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師生家長注意了！　9／1開學「10大防疫指引」一次看懂

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲學生在學校一天要量3次體溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

９月1日實體開學，因應台灣新冠肺炎疫情，教育部針對高中以下學校及幼兒園發佈防疫管理指引，包括教學活動規範、入校措施和停課標準等，《ETtoday新聞雲》整理10大項讓讀者一次看明白，包括體育課要全程戴口罩，一天量3次體溫，憂染疫可不到校等。

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

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▲▼教學活動全程戴口罩 。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

1、師生到校防疫規定
一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩。

2、教職員沒打疫苗
疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

3、發燒了怎麼辦
具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲體育課一樣要戴口罩進行課程。（圖／記者湯興漢攝）

4、在學校怎麼用餐
教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。

5、體育課是否能不戴口罩
室外體育課均應保持適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

6、開學典禮、週會或迎新活動
仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲家長和訪客原則上不能入校。（圖／記者湯興漢攝）

7、師生確診停課標準
1班有1位師生有確定病例，該班停課。1校有2位以上師生為確定病例，該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

8、學生擔心染疫不到校
若擔心有染疫風險學生可以不到校，學校不能紀錄出缺席。

9、教室開冷氣
維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

10、家長、訪客想入校
開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

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