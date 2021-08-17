高中以下9／1實體開學！教育部下午4點記者會公布防疫指引

▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情逐漸減少，面對高中以下學校即將於9月1日開學，外界關心開學後的防疫標準、教師疫苗接種狀況、用餐隔板的細節。教育部表示，相關的防疫指引已送指揮中心，今（17日）下午將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，部長潘文忠將親自主持。

教育部昨日指出，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

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教育部也說，為落實高級中等以下學校及幼兒園110學年度開學後各項教學及活動等防疫工作，確保師生健康，教育部已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」（草案）送指揮中心審查俟前揭指引奉核後，將提供高中以下學校及幼兒園據以依循，並落實開學各項防疫準備工作。

教育部稍早指出，下午4點將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，教育部長部長潘文忠、主任秘書廖興國、綜規司司長黃雯玲、國教署長彭富源親自與會。