記者3問開學防疫指引！　陳時中：主管單位是教育部

▲對於開學一事，陳時中強調，主管單位是教育部。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

教育部日前提到希望9月1日開學，台北市政府今（16日）確定宣布，9月1日高中以下以「實體開學」為主。教育部下午提出將補助超過3億防疫經費，相關指引草案會送指揮中心，只要核准就會開始執行，不過，指揮官陳時中被問相關問題，僅不斷強調，主管單位是教育部。

指揮中心記者會多位記者提問關於開學的問題，有記者先問中央有相關的開學防疫指引？陳時中表示，「開學是屬於教育部的權責，相關的防疫是像他（教育部）已經送到這邊來了，很快就會來。」

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媒體又問，北市宣布9月1學生要實體上課，指揮中心會要求全台統一？若學生想請防疫假，指揮中心准假？陳時中表示，要不要上課這件事情主管單位是教育部，教育部裡面所有相關防疫決定，才會跟指揮中心做相關專業討論。

後來有媒體追問，指揮中心現在為一級開設，教育部應在指揮中心裡面，開不開學指揮中心應有掌握，和有相關評估國內疫情，能否實體開學？這位記者質疑，「聽起來教育部有什麼規劃，指揮中心沒有掌握到，也沒有任何打算的感覺？一定要等教育部提上來，才能決定要不要實體開學？不符合指揮中心一級開設的邏輯架構？」

陳時中回應，因為我們（指揮中心）從來沒有宣布這學期要開始停課，一切規劃都是9月1日正常的開學，疫情逐漸在可控範圍內，至於怎麼執行開學細節，當然是主管單位教育部會去負責這件事情，防疫相關事情一起做專業討論。