開學怕群聚！家長想替學生請假　教育部：不列入出缺席紀錄

▲教育部長潘文忠公布開學防疫指引。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（17日）公布實體開學防疫指引，包含音樂課要避免吹奏樂器課程，體育課若無法避免肢體碰觸，也需暫緩實施，但有部分家長還是擔心學生到校染疫，希望可以請防疫假在家。教育部表示，學生請假，不會列入出缺席紀錄，會比照疫情期間相關請假事宜。

全國5月下旬因疫大停課至暑假，國內疫情趨緩，9月1日確定將實體開學。教育部長潘文忠說明，幼兒園已經開放上課，目前沒有傳出疫情，但面對中小學即將開學，大家仍要更戒慎恐懼。

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國教署長彭富源說明，根據教育部指引，學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

但目前學生都尚未接種疫苗，且部分老師也尚未施打到疫苗，家長擔心學生到校染疫，規劃繼續讓學生在家不外出。彭富源說明，若孩子有需求，不會列入出缺席紀錄，會比照疫情期間相關請假事宜，家長可以放心。

至於音樂課或體育課，彭富源說，因學生在校要全程戴口罩，所以音樂課吹奏樂器部分，建議暫緩，體育課若無法避免肢體碰觸，希望暫緩實施，而上體育課仍要戴口罩，故進行高強度課程要注意學生狀況並適時做調節。

