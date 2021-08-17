全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

▲新進老師打不到疫苗，陳時中表示，會想辦法滿足。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

9月1日高中以下就要開學，台北市教育局統計，新進教師、代理代課和課後照顧老師有7300人完成造冊，卻打不到疫苗，教育部回應，可自行到預約系統進行「意願登記」，但這些老師們屬於年輕族群，根本輪不太到，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17日）表示，會想辦法滿足。

台北市副市長蔡炳坤昨日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園，將於9月1日如期開學，並採實體開學為主。不過，根據北市教育局統計，中小學到高中職的新進教師、代理代課與課後照顧老師共7300人還沒接種疫苗。對此，教育部回應，指揮中心日前已說明，8月以後學校聘任的新進教師及代理教師，可自行到「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記，以利完成疫苗施打。

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然而，這些老師們屬於年輕族群，就算完成疫苗意願登記也可能輪不到。對此，指揮中心是否有考慮針對該類族群優先進行安排，不管是國產或國外？陳時中今日在記者會上表示，有在網路上看到相關名單，名單整理中，現在無法掌握確實數目，整體還要跟線上系統裡核對，看有哪些需要，「我們再想辦法來滿足這塊，畢竟開學這是一件滿重要的事情。」