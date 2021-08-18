國產疫苗能被WHO認可？　專家點出「台灣國際處境」得做2件事

▲招名威說，當然可以施打高端，之後也可以出國。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國產疫苗高端通過緊急使用授權（EUA），而聯亞則沒通過EUA。毒理學專家招名威表示，國產疫苗未來會不會被WHO認可？這其實牽涉到的更不只是藥廠間的商業競爭，還有國與國間的政治角力。他認為，現階段高端需補強兩件事，一是必須要盡快做第三期把保護力百分比算出來，第二在被全球國家認可上，還需要在商業佈局上多加把勁！

招名威17日在「招名威教授 毒理威廉」臉書指出，聯亞沒通過EUA又衍伸出一堆謠言，「印度三期的沒過，沒做二期的可以在台施打」，這問題的癥結點還是關於高端不被全球認可這事，真的是這樣嗎，「我只能說，高端你的商業佈局要再加強！」

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招名威說，關於國產疫苗不被全球認可，只是「目前」沒有被認可，再說它雖然保護力百分比還沒算出來，不過這並不表示它「不具保護力」，這是兩件不同邏輯的事，大家別搞混了；畢竟疫苗不僅是戰略物資，疫苗產業也是一個寡占的產業，全球9成市場只被四家跨國知名大廠瓜分，所以一個來自台灣全新的疫苗要一出場就被全球認可，根本是不可能的事！

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

招名威寫道，但要解決不被認可的狀況，他認為藥廠的商業佈局是關鍵，畢竟EUA或是藥證申請的NDA都是屬「國家」為單位的制度，再加上現在許多國家都還缺乏疫苗，若國產疫苗廠能在後續的半年到一年內，透過任何方式佈建他們的跨國網絡，讓疫苗能取得這些國家的EUA授權或藥證，自然而然疫苗就可以走出去；而且像這樣的國家越多，認可國產疫苗的國家才會越多，要被認可是要自己走出去，不是人家自己會跑上來的。

招名威表示，不過，一般民眾會認為美國、英國這些國家不認可的疫苗就是爛疫苗，真的是這樣嗎？以AZ為例，AZ在美國沒有拿到EUA，但美國FDA和CDC並沒有因此認定AZ就是一個爛疫苗；相反的，凡是施打過AZ的留學生還是可以進入校園讀書，所以要知道，一個疫苗可以在其國內大規模使用，考量的基礎點「不完全是」疫苗的品質而已。

招名威指出，商業考量也是主軸，想想看，美國當前已有莫德納和嬌生兩款疫苗通過EUA，在商業角度上，美國怎麼可能再通過另外一支疫苗進行EUA施打來搶佔自家人生意？更何況，AZ的技術門與嬌生一樣，保護力也差不多，完全沒有佔到任何優勢，所以美國當然不會認可AZ在國內施打，但這不表示AZ被美國認為是爛疫苗，這是兩碼子事。

▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）



招名威提到，至於國產疫苗未來會不會被WHO認可？這其實牽涉到的更不只是藥廠間的商業競爭，還有國與國間的政治角力，台灣的國際處境大家理解，所以我們生產出來的疫苗當然有可能會被多方打壓，甚至來自輝瑞、莫德納或Novavax都有可能，「但我好奇，就算WHO不認可，難道這個疫苗就不能施打嗎？是無效的疫苗嗎？就像是台灣不是WHO的會員國，難道我們就不能堂堂正正地活下去嗎？當然不是嘛！」

招名威說，聯亞沒有，但高端疫苗是通過食藥署標準規範試驗出來的疫苗，可見它的安全性和有效性是有一定水準的，當然可以施打，之後也可以出國；但現階段需補強之處也有兩件，一是必須要盡快做第三期把保護力百分比算出來，第二在被全球國家認可上，還需要藥廠在商業佈局上多加把勁！