女遊客戴口罩玩SUP落水：幾乎無法呼吸！真的很害怕

記者陳俊宏／綜合報導

獨木舟和SUP等水上活動即便解封，口罩還是得戴好，但不小心落水，口罩會服貼在臉上。一名女遊客說，落水時口罩貼緊鼻子、嘴巴，「我幾乎沒有辦法呼吸，真的很害怕。」水上活動業者提醒，要找有教練或救生員的地方，戴口罩玩才能盡興又防疫。

指揮中心日前宣布，有條件開放室內游泳池、水肺潛水、衝浪、SUP等活動，但仍禁止自由潛水。

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▲▼女遊客說，戴口罩落水幾乎無法呼吸，所幸教練來得很快。（圖／東森新聞）

▼女遊客從防水袋拿出新口罩戴上。（圖／東森新聞）



《東森新聞》到新北市福隆直擊水上活動，民眾戴口罩玩SUP，還多帶一個防水袋裝口罩，以防落水時，口罩貼在臉上難以呼吸，可換一個新口罩。一名女遊客說，落水時，「口罩貼緊我的鼻子跟嘴巴，我幾乎沒有辦法呼吸，我真的很害怕，幸好我的教練來得非常快。」

畢竟口罩沒防水功能，浸水貼膚後，呼吸會變得困難，甚至可能嗆水。因此有飯店業者決定玩水上活動時，教練1人負責5名學員，萬一有任何狀況都能隨機應變。飯店總經理戴瑞宏表示，人氣跟疫情期間相比回流一半，當學員掉到水裡時，教練能隨時救援外，也會趕快替學員換新口罩。

而教練也得隨時注意學員口罩有沒有戴好，不過，戴瑞宏坦言，希望確診數維持零星，玩水防疫措施也能跟著鬆綁。他指出，玩SUP是沒辦法人跟人很接近，每個板子之間絕對都超過1.5公尺，因為畢竟人不多。

▲▼許多遊客體驗水上活動。（圖／東森新聞）

