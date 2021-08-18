百人餐敘肩並肩吃喝聊天　在地人氣炸：餐飲業隔板是用心酸？

記者黃翊婷／綜合報導

台東縣政府時隔3年重啟南迴計劃，推出「南迴藝術季」，14日傍晚在尚武9420濱海休憩區舉辦開幕式活動。但有民眾發現，開幕活動的餐敘現場近百人幾乎都是肩並肩而坐，用餐區不僅沒有專人幫忙夾菜，也沒有設置隔板，消息在網路上傳開後引發眾怒，「如果官方活動連防疫的距離都不用，那現在用隔板、梅花座的餐飲業者是在用心酸的嗎？」

▼▲網友在臉書社團抱怨台東縣政府辦餐敘沒有遵守防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事、就是礙台東）

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一名網友在臉書《台東大小事》、《就是礙台東》貼出3張照片，表示台東縣政府舉辦南迴藝術季立意良好，但現在仍是疫情期間，開幕式餐敘卻沒有保持安全距離，包含縣長饒慶鈴在內的各級長官都是脫下口罩、肩並肩吃喝聊天，「如果官方活動連防疫的距離都不用，那現在用隔板、梅花座的餐飲業者是在用心酸的嗎？」

照片中，只見參與民眾不管是大人、小孩，通通都是靠在一起用餐，前後排椅子的距離大約只能讓一名成人通過，而且用餐區沒有使用隔板，夾菜區也是開放讓大家自助取用，沒有安排專人幫忙夾菜，顯然有違指揮中心公布的防疫政策。

▲台東縣長饒慶鈴也有出席活動。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

其他網友看到照片，紛紛留言表示，「沒有梅花座，沒有隔板，沒有1.5公尺，自助吧沒有專人夾取，厲害了」、「這個狀況真的讓一般民眾跟店家很難接受」、「誇張」、「很扯耶，至少用個隔板或拉開距離吧」、「就不要有一個確診者在裡面」。還有從事餐飲業的網友感嘆，「隔板可能白花了」、「我們做了6桌的4人隔板、2桌的2人隔板，花了1萬8000多元」。

事實上，台東縣自6月11日以後就沒有出現本土確診病例，堪稱是疫情下的「台灣淨土」之一，如今因為政府舉辦的餐敘活動沒有遵守防疫規定，在網路上掀起一面倒的抨擊，不免讓相關餐飲業者、民眾感到難以接受。

▼網友留言直指縣府的疏忽讓人感到很無言。