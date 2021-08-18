塔利班首開記者會　7大要點：媒體有自由「但不該對我們不利」

▲塔利班接管阿富汗後首度召開記者發布會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，在當地17日晚間召開國際記者會，並接受國際媒體的提問，內容涵蓋許多議題，包括塔利班執政後的過度進程、女權發展、國內親美人士是否遭受報復、媒體關係、國際關係等等。

根據BBC報導，由塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）主持的首次國際記者會， 大致可以歸納為7大要點：

1.塔利班組織正在積極組建政府，包括該提交哪些法律給政府，在正式政府組建工作之後，會另行宣布。

2.女性在將來的社會會非常活躍，她們將被允許在「伊斯蘭法律框架」之內就業。但是記者會中並沒有說明具體細節。

3.保證不會對美軍翻譯或包商工人等親美人士進行報復，這些有才華的年輕人是國家的資產，希望他們可以留在國內。

▲塔利班記者會的7大要點，涵蓋許多層面。（圖／達志影像／美聯社）



4.塔利班承諾尊重媒體，保證私人媒體可以繼續保持自由和獨立，與媒體人的人身安全，只要不違反伊斯蘭的文化與法律框架，都有媒體自由。

5.但是媒體也不應該「對我們不利」。

6.是否會收容他國的極端分子。塔利班強調阿富汗的土地，不會用來對付任何人。

7.塔利班原本計畫在喀布爾城門口就停止推進，以利完成過渡進程，但是因為當下的情勢被迫進入城內，確保居民安全。

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