「說台灣是阿富汗很不負責」　趙怡翔3原因揭中共致命弱點

記者黃翊婷／綜合報導

美國撤軍阿富汗，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，讓部分人士擔心未來台灣可能也會面臨同樣的局面。對此，前駐美代表處政治組長趙怡翔列出3點美國撤軍的原因，強調「台灣不是阿富汗，不應該將美國在阿富汗的經驗套用在台灣身上」。

▲趙怡翔在臉書PO文分析台灣與阿富汗的情況。（資料照／記者陶本和攝）

趙怡翔17日在臉書PO文中提到，台灣和阿富汗不一樣，不能將阿富汗的經驗套用在台灣身上，而美國之所以撤軍的原因很簡單，首先，美軍在阿富汗駐軍長達20年，花費1兆美元、喪失2300多位官兵，有高達7成的民眾支持撤軍；第二，這是一場無法獲勝的戰爭，這20年來塔利班沒有消失，甚至獲得更多偏鄉地區的人支持，「而在塔利班發動攻擊後，阿富汗軍隊根本無意願防衛自己」。

最後一點，趙怡翔認為，阿富汗缺乏地緣政治優勢，也不是區域經濟重鎮，在軍事戰略上僅能扮演有限角色，美國及盟友主要從人道角度處理此事，與台灣並不相關，「說台灣是阿富汗很不負責任。」

▼▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

此外，趙怡翔也在英文雜誌《外交家》投書，內容提到，「台灣是中國共產黨的致命弱點」，台灣在印太地區的地緣重要性足以影響美國，加上我方擁有現代化軍隊，往後應該繼續彰顯價值觀、利益和經濟方面的重要性。

而對於部分人士擔心台灣會遭美國及盟友拋棄，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日在媒體簡報會上強調，台灣與阿富汗的情況不同，美方對台灣、以色列的承諾和以往一樣堅實。