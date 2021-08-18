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邱毅六點分析台恐成棄子　酸爆他們還爭誰得美青睞「不覺得好笑？」

▲▼國民黨日知學塾結業式，朱立倫、江啟臣互動。（圖／實習記者方敬攝）

▲江啟臣、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

阿富汗政權遭塔利班組織推翻，當地民眾認為遭美國背叛，國內藍營人士紛紛示警台灣恐成為下一個阿富汗，引發相關討論。對此，前立委邱毅提出六點看法，直指雙雙競選國民黨主席的江啟臣、朱立倫還在爭誰比較得到美國的青睞，很好笑。

邱毅昨（17）日在臉書表示，阿富汗變天以後，台灣島內議論紛紛，人心惶惶，坊間充斥多種議論，將之歸納成六點，包括「美國真的不可靠」、「台軍戰力比阿富汗如何？」、「大陸解放台灣要多久？」、「國民黨還要親美、媚美嗎？」、「民進黨正面臨末日危機，撈錢搶錢應該會更兇？」、「大陸什麼時候會有所行動？」

第一種議論是「美國真的不可靠」，美國大腿抱了半天，巨額保護費也繳了，美國説不管了就撒手不管，棋子轉瞬之間變成棄子。1975年西貢，2021年喀布爾，下一個是不是台灣？極大的可能是。

第二種議論是「台軍戰力比阿富汗如何？」，大部分人心裡都清楚，阿富汗政府軍有三十多萬，是美國花二十年打造而成，美式裝備，美式訓練，但一交鋒就潰敗。台軍呢？人數、裝備、訓練、士氣，比起阿富汗政府軍，更加不如，能打嗎？

第三種議論是「大陸解放台灣要多久？」，相比於塔利班與阿富汗，解放軍更強，台軍更弱，阿富汗變天只打了一個多星期，台灣若打起來，大概也就是兩三天就被解放了，怪不得馬英九説「首戰即終戰」，真是內行的老實話。

第四種議論是「國民黨還要親美、媚美嗎？」，國民黨正在選新的黨主席，江啓臣和朱立倫還在爭誰比較得到美國青睬，不覺得很好笑嗎？

第五種議論是「民進黨正面臨末日危機，撈錢搶錢應該會更兇？」，阿富汗如此不堪一擊，台灣就更糟了，執政黨好多人都已被列為「台獨頑固分子」，還不趕緊聚歛些錢財，準備逃亡。

第六種議論是「大陸什麼時候會有所行動？」，明眼人都知道大陸已做好統一的準備，只在等待機會降臨，現在美國的紙老虎形象盡顯，會不會加速大陸解放台灣的腳步？

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關鍵字：

江啟臣朱立倫邱毅阿富汗

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