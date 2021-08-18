做自己！「4星座」只想活得開心沒人可以改變

▲不遷就他人，改變個性，只想做真實自己的星座。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

不論在學校還是出了社會，人際相處，一直都是課題，因為想要單單純純做自己，說的容易做的難，據《星座好朋友》網站分析，有些星座，真的可以不受他人影響，做最真實的自己。

天蠍座

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天蠍就想隨心而行就好了，不想去在乎別人的想法，畢竟那麼多人又怎麼照顧得過來呢？他們很有自己的想法，就是因為這樣的性格，才讓他們活得很舒心自在，雖然他們得罪了不少人，但都做了自己想做的事情，也成為了自己喜歡的樣子，只要這樣就足夠了。

巨蟹座

巨蟹活得很坦然，表面看他們柔柔弱弱的，實際上內心相當堅定，從來都不輕易為別人改變，就因為這樣的性格才讓他們越走越遠，而且發展得越來越好，所以很多人羨慕他們，活成了自己想要的樣子。

獅子座

獅子是霸氣個性，根本不把其他人放在眼裡，只要他認為是對的那就一定要堅持到底，別人的想法，愛怎麼想怎麼想，跟他無關，他只在乎自己能不能過得開心，就是因為獅子這麼堅定才成就了他自己，讓他們變得越來越優秀，獅子就是天生的王者風範。

金牛座

金牛屬於我行我素的人，你可以說他奇怪，不可理喻，但他們也不會改，按照自己的心意去活，在金牛看來，別人的想法只是別人的而已，跟他一點關係都沒有，一個人活著最重要的是開心，而且要按照自己喜歡的方式去活著，不要去看重別人的想法，要不然很累。