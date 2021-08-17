12星座「有這些反應」就是在拒絕你！3種人「LINE回嗯、喔」別追了

▲在追求心儀對象時，你也總是收到「嗯嗯、喔喔」的回應嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2021年已過了一半，你還在尋尋覓覓生命中那個對的人嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》貼心呼籲，當你遇到的12星座心儀對象「出現以下反應」就是在拒絕你，可不要再追了，除非你真的願意花時間等待，否則會相當辛苦，想靠著死纏爛打還可能造成反效果。網友看完驚喊準，哭喊自己「應該要放棄了」。

安德魯建議除了參考太陽外，一定要看月亮與金星：

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1.火象星座：牡羊、獅子、射手座

這組人在情感表達較主動，若對你有好感，從小端倪即可看出！若今天火象星座的心儀者「直接拒絕你的幫助和好意」，這可是非常重要的指標，他/她們誰的人情都能欠，就是不欠自己不喜歡的人人情，因此劃清界線、撇清關係。若遇到死纏爛打、意志力堅定窮追不捨的，會搬救兵拋出煙霧彈，就是希望你能就此打住，別再對他/她們有任何遐想。

2.土象星座：金牛、處女、摩羯座

土象星座對於有意思的對象，會主動開話題；當你發現和他/她們聊天「有種被敷衍的感覺」，傳訊息總是得到一個字如「嗯、喔」的回覆，請意識到你沒機會了。待人有禮的土象星座，不管喜歡你與否多多少少都會回覆訊息，在拒絕人時態度婉轉，但千萬別以為自己還有希望，從他/她回覆的方式和語氣能略知一二，若始終有距離感、懶得和你說太多，代表目前不考慮與你產生連結。

3.水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚座

也屬於「表面上裝客氣」的水象星座，若對你沒意思，可能會消失不見、人間蒸發，或是在你約他/她見面後，訊息回超慢，也是一種拒絕方式。他/她們會找很多理由塘塞，目的在於不想傷害人，因無法以最直接的方式說出口，因而選擇逃避或者不回方式拖著，覺得已經做到這地步你應該會懂吧？

4.風象星座：雙子、天秤、水瓶座

風象星座喜惡分明，最討厭情感被勉強、談戀愛有壓力。當你發現傳訊息時總是被不讀不回，或老是被以各種藉口拒絕邀約，甚至直接表明現在沒有談戀愛打算，「我們可以當永遠的好朋友」等軟性拒絕，是他/她們溫柔的打槍方法。若你堅持要送禮或約吃飯，他/她也會想盡辦法還清人情，邀約多次後甚至會帶朋友作伴前往，就是不會單獨和你一對一約會。

安德魯呼籲，對應上述星座，若心儀者已出現以上情況就別追了、早點死心，雖然他的分析對照現實沒那麼絕對，因為透過長時間努力追求，被真心誠意所打動也大有人在。他也祝福大家有情人終成眷屬，都能找到理想另一半。