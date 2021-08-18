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只是想找備胎？「最會搞曖昧」TOP5星座　總是讓人摸不透

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲你喜歡曖昧期長一點還是早點確定關係？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

「曖昧讓人受盡委屈」大部分的人都希望曖昧期不要太久，當確認彼此心意後，就能確定關係，從曖昧變「情人」，但有些人就是喜歡曖昧不明，總是讓人摸不透，《科技紫微網》整理出「最會搞曖昧」TOP5星座，快來看看你的曖昧對象有沒有上榜！

TOP 5：天秤座

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天秤座本身個性就是優柔寡斷，「搞曖昧」或許不是他們本意，但他們就是很容易在搞曖昧，在選擇對象時，容易覺得「雖然還不錯，但是少了點什麼」，因此他們的戀愛考察期通常會拉很長，他們會跟你聊天、談心事，甚至一起出遊，但又不肯確定兩人關係，總是讓對方很心急，其實最主要的原因是，他們的備選清單很多，還在思考到底要選誰好。

TOP 4：雙子座

說起花心，雙子座總是在榜上的前幾名，這其實不能怪他們，因為雙子座喜歡交朋友，常常搞不清楚朋友跟曖昧的界線，像是雙子座以為好朋友有些肢體行為很正常，但對方卻認為是雙子座有好感，誤以為他們正在曖昧中，導致最後讓不少人心碎，喜歡雙子座的朋友，一定要自己弄清楚，他對你是朋友的喜歡，還是情人的喜歡。

TOP 3：巨蟹座

雖然並沒有確認感情關係，但是巨蟹座對一個人的關心程度，會遠遠超過一個普通朋友的界限，譬如他會記得你的生日、你愛吃什麼不愛吃什麼，這些行為都會讓人誤以為是喜歡的表現，但如果巨蟹座沒有做出更進一步的實際舉動或者表明心聲時，你最好不要輕舉妄動，否則最後受傷的肯定是自己。

TOP 2：獅子座

獅子座是個很會公然享受曖昧快感的星座，因為看到對方的情緒起伏，會讓他們很有成就感，曖昧中的獅子座，總是喜歡把「我罩你」、「一定幫你」這些話掛在嘴邊，還會不經意拉手、搭肩或是打打鬧鬧，的確會讓人不自覺心動，但當征服的快感消失，他們的「愛」或許也會隨之消散。

TOP 1：雙魚座

不同類型的雙魚座，曖昧的出發點各不相同，有的雙魚需要在一個或多個曖昧對象身上，尋求被愛與陪伴的感覺，有的雙魚單身久了，想要自己製造浪漫，讓生活多些趣味，也有的雙魚座純粹是來者不拒或是不忍心拒絕，就與對方一直處在曖昧階段，那為什麼不直接談戀愛，非要搞曖昧呢？因為那種說不清道不明的朦朧感，比談戀愛更甜。

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