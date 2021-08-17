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7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

▲▼新北警方在北宜公路設置13處移動式測速照相，並加強取締改裝噪音車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警方在北宜公路設置13處移動式測速照相，並加強取締改裝噪音車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

疫情三級警戒5、6月間，北宜公路交通事故減少約1成，但在7月微解封的暑假期間，單月事故案件比去年同月增加33件，新北交大表示目前區間測速暫停使用，但仍會規劃13處移動式測速照相，在違規及事故熱點機動、跳崗式加強取締，也會在夜間攔檢取締改裝、噪音，希望減少事故及違規情事。

新北交大統計北宜公路2021年1至7月間，A1（死亡事故）A2（受傷事故）比2020年同期減少13.4%，但死亡車禍較去年同期增加3件，因新冠疫情5、6月間升為三級警戒，北宜公路事故明顯較疫情前減少1成多，7月間微解封後加上暑假期間，交通事故比起2020年7月增加33件，分析肇事原因為未依規定減速、未保持安全距離、違反標誌標線、違規超車等。

▲▼新北警方在北宜公路設置13處移動式測速照相，並加強取締改裝噪音車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從2021年1至7月，北宜公路取締超速違規8176件，其中超速60公里以上的嚴重超速有98件，雖然目前區間測速已暫停使用，為了持續防制超速違規及事故，除了沿線設置8處固定式測速，並運用5組主機機動調整點位；另外更規劃13處移動式測速照相，在違規及事故熱點採機動、跳崗式加強測照取締。

另外警方也會加強規劃勤務，配合環保局、監理站執行聯合稽查，並在深夜時段攔檢，針對改裝車引起噪音影響環境安寧等情事，嚴格取締。北宜公路有99處危險彎道，轉彎半徑較小，如過彎車速過快或操作不慎容易失控摔車，警方呼籲用路人應有危機意識，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，取締只是手段，仍希望能減少事故傷亡。

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