　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園2.6萬人預約打高端　鄭文燦敲邊鼓：還有充足名額

▲桃園市長鄭文燦17日主持防疫專案會議時指出，第六輪疫苗開放預約已有26000人，上有充足名額，籲請符合資格市民踴躍在18日中午前完成預約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日主持防疫專案會議時指出，第六輪疫苗開放預約已有2萬6千人，上有充足名額，籲請符合資格市民踴躍在18日中午前完成預約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日表示，第六輪疫苗開放預約到8月18日中午12時止，符合資格對象包括20歲至64歲罕病、重大傷病與高風險疾病者與36歲以上民眾。此輪桃園共開出5萬6千人接種能量，目前預約人數為2萬6千人左右，預約率約45.8%，尚有充足預約名額，籲請符合資格民眾踴躍預約。

鄭文燦17日主持防疫專案會議時指出，目前桃園市疫苗施打劑次涵蓋率為42.18%、人口涵蓋率為39.22%，完成兩劑涵蓋率則為2.96%。第六輪疫苗開放預約到8月18日中午12時止，桃園在第六輪開出5萬6000人接種能量，截至16日下午6時止，預約人數為2萬6千人左右，預約率約45.8%，籲請符合資格且收到簡訊市民，18日中午前踴躍進行預約。市府將視第七輪疫苗預約需求，調整社區接種站與合約醫療院所數量。

▲桃園市長鄭文燦指出，疫情已邁向清零階段，但更須注重防疫細節，已協調桃園榮總協助防疫旅館設置採檢站，幫助居家檢疫民眾就近採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，疫情已邁向清零階段，但更須注重防疫細節，已協調桃園榮總協助防疫旅館設置採檢站，幫助居家檢疫民眾就近採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，鑑於疫情逐漸趨緩，但要到達完全清零，需注重更多防疫細節。桃園市居家檢疫人數目前為2207人，今日新增1家防疫旅館，增加210間房間，桃園市25家防疫旅館住房率為74.4%，持續增加中，市府協調台北榮總桃園分院醫療團隊，協助六大防疫旅館設置採檢站就近採檢。

另外，為因應持續增加居家檢疫採檢需求，市府將適度增加防疫旅館數量，衛生局也將針對另外2家收容達100人以上的防疫旅館，安排其他醫療團隊到旅館採檢，以減少旅客移動風險，降低與他人接觸機會。

鄭文燦強調，受疫情影響，桃園市實施減班休息人數共有4214人，較8月1日實施人數4754人減少了540人，已下降11.3%，人數在六都中僅高於台南市，展現市府推動各項促進就業、短期就業與失業再就業方案之成效；桃園市現行推動的「青年就業三讚計畫」，其中「就業讚－青年安薪就業讚方案」，鼓勵青年穩定就業，穩定就業滿6個月可領2萬1000元就業津貼、僱用事業單位則可獲得1萬元獎勵金，不少企業也會將這1萬元回饋給就業青年，達到更大的鼓勵效果，勞動局未來將持續推廣，幫助青年安心求職與穩定就業。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

►女看護倒垃圾遭警上銬丟包　工會怒轟：報案還被「戰術拖延」

►桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
《擁抱太陽的月亮》知名女星離世！　等不到2部遺作上映
快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！
快訊／家樂福天母店晚上8點閉店！確診者曾到這家店用餐
豪放女星不婚不生「一年床戰400次」　慶分手再啪1晚
交往7年他砸重金辦婚宴、度蜜月！　新娘拒登記原因曝
驚悚影片曝光！硬攀飛機卡起落架　阿富汗人屍體高空狂甩
Albee半夜脫光被男友哥哥撞見！　尖叫崩潰「尷尬結局」糗爆
敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園2.6萬人預約打高端　鄭文燦敲邊鼓：還有充足名額

蘇貞昌大讚「新營鹽水雙星拱月」計畫成果亮眼　黃偉哲建設打造優質居旅環境

竹市開學守則：1人確診全校停課14天　親子館今起重開放

蘇貞昌視察《斯卡羅》台南片場　盼岸內糖廠影視基地帶動國內影視優質發展

388公里的愛與傳承　屏東大成國小轉型公辦民營實驗小學

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

積極建設大台南　勞工安心充電共度疫情難關　

竹山秀傳醫院新設心導管室　為急性心肌梗塞患者與閻羅王搶時間

六箭齊發！　劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

台南17位總統教育獎學生逆風而上　黃偉哲頒獎表揚

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

桃園2.6萬人預約打高端　鄭文燦敲邊鼓：還有充足名額

蘇貞昌大讚「新營鹽水雙星拱月」計畫成果亮眼　黃偉哲建設打造優質居旅環境

竹市開學守則：1人確診全校停課14天　親子館今起重開放

蘇貞昌視察《斯卡羅》台南片場　盼岸內糖廠影視基地帶動國內影視優質發展

388公里的愛與傳承　屏東大成國小轉型公辦民營實驗小學

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

積極建設大台南　勞工安心充電共度疫情難關　

竹山秀傳醫院新設心導管室　為急性心肌梗塞患者與閻羅王搶時間

六箭齊發！　劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

台南17位總統教育獎學生逆風而上　黃偉哲頒獎表揚

夏和熙《全明星》完妝下水不脫妝　藍隊成員驚呆了

南科人愛買永康東橋　大樓釋出最快3天成交

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

桃園沒被拋過彩帶！曾總：不用多想　陳晨威手腕發炎下二軍

不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

波波維奇「飆髒話」嗆爆美男籃酸民　休息室嗨翻鼓掌

25歲女偶像出道時「已是人妻」　老公控訴：她跟別的男人同居

「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

地方熱門新聞

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

桃園春天農場爆虐馬2死　動保處安排解剖要開罰

解禁拚觀光！即日起入境澎湖免篩

桃園9/1開學後　如有1人確診全校停課14天

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

新北5染疫旅遊9天8夜　花蓮急清消公布疫調

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

勇警雨天緝賊打滑受傷

府城防災教育館及消防史料館回歸

能為我的孩子開道嗎？　警火速協助就醫

高雄市確診個案台南疫調足跡曝光

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

即／蘆洲河畔1男自焚！全身起火燃燒亡

東石漁人碼頭再修繕　打造魅力新據點

更多熱門

相關新聞

外交部常次批中國利用疫苗行政治目的

外交部常次批中國利用疫苗行政治目的

全球新冠疫苗非配不均，許多國家或地區一劑難求，多次傳出中國藉「疫苗外交」挖角我國友邦。外交部常務次長俞大㵢17日接受宏都拉斯媒體聯合視訊專訪時，批評中國罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，企圖遂行其政治目的，呼籲各界認清事實。

沖繩醫院爆「Delta院內感染」64死！

沖繩醫院爆「Delta院內感染」64死！

11歲童要打破傷風針被誤打輝瑞　身體狀況曝

11歲童要打破傷風針被誤打輝瑞　身體狀況曝

北市+2例確診　分佈萬華、內湖區

北市+2例確診　分佈萬華、內湖區

快訊／被新北「花蓮旅遊團」傳染！北市匡列223人採檢　新增1人確診

快訊／被新北「花蓮旅遊團」傳染！北市匡列223人採檢　新增1人確診

關鍵字：

新冠肺炎疫苗第六輪鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面