桃園2.6萬人預約打高端　鄭文燦敲邊鼓：還有充足名額

▲桃園市長鄭文燦17日主持防疫專案會議時指出，第六輪疫苗開放預約已有2萬6千人，上有充足名額，籲請符合資格市民踴躍在18日中午前完成預約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日表示，第六輪疫苗開放預約到8月18日中午12時止，符合資格對象包括20歲至64歲罕病、重大傷病與高風險疾病者與36歲以上民眾。此輪桃園共開出5萬6千人接種能量，目前預約人數為2萬6千人左右，預約率約45.8%，尚有充足預約名額，籲請符合資格民眾踴躍預約。

鄭文燦17日主持防疫專案會議時指出，目前桃園市疫苗施打劑次涵蓋率為42.18%、人口涵蓋率為39.22%，完成兩劑涵蓋率則為2.96%。第六輪疫苗開放預約到8月18日中午12時止，桃園在第六輪開出5萬6000人接種能量，截至16日下午6時止，預約人數為2萬6千人左右，預約率約45.8%，籲請符合資格且收到簡訊市民，18日中午前踴躍進行預約。市府將視第七輪疫苗預約需求，調整社區接種站與合約醫療院所數量。

▲桃園市長鄭文燦指出，疫情已邁向清零階段，但更須注重防疫細節，已協調桃園榮總協助防疫旅館設置採檢站，幫助居家檢疫民眾就近採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，鑑於疫情逐漸趨緩，但要到達完全清零，需注重更多防疫細節。桃園市居家檢疫人數目前為2207人，今日新增1家防疫旅館，增加210間房間，桃園市25家防疫旅館住房率為74.4%，持續增加中，市府協調台北榮總桃園分院醫療團隊，協助六大防疫旅館設置採檢站就近採檢。

另外，為因應持續增加居家檢疫採檢需求，市府將適度增加防疫旅館數量，衛生局也將針對另外2家收容達100人以上的防疫旅館，安排其他醫療團隊到旅館採檢，以減少旅客移動風險，降低與他人接觸機會。

鄭文燦強調，受疫情影響，桃園市實施減班休息人數共有4214人，較8月1日實施人數4754人減少了540人，已下降11.3%，人數在六都中僅高於台南市，展現市府推動各項促進就業、短期就業與失業再就業方案之成效；桃園市現行推動的「青年就業三讚計畫」，其中「就業讚－青年安薪就業讚方案」，鼓勵青年穩定就業，穩定就業滿6個月可領2萬1000元就業津貼、僱用事業單位則可獲得1萬元獎勵金，不少企業也會將這1萬元回饋給就業青年，達到更大的鼓勵效果，勞動局未來將持續推廣，幫助青年安心求職與穩定就業。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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