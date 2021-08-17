女看護倒垃圾遭警上銬丟包　工會怒轟：報案還被「戰術拖延」

▲針對新北市三重警分局員警對於女看護下樓倒垃圾卻遭上銬，事後發現合法看護竟丟包陌生處，桃園市家庭看護職業工會黃姓秘書長質疑警方臨檢標準。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新北市三重區16日傳出有看護工下樓丟垃圾，竟遭員警盤查上銬，事後發現看護是身分合法竟直接丟包在陌生地方，新聞傳出後引發網友抨擊；桃園市家庭看護工職業工會黃姓秘書長認為，對於員警臨檢標準「非常主觀、毫無根據」，且已對雇主家庭造成打擾，雇主後續陪同看護向新北市警局報案，並希望這是最後一次有人受害。

黃姓秘書長在臉書上指出，16日天下午4點45分左右，在新北三重擔任家庭看護看護移工，到樓下倒垃圾，站在路邊跟朋友講電話，就有個員警衝著她吼叫，要她拿出居留證。移工急著以手機找自己的居留證照片，警察卻不斷對她吼叫，電話另一邊朋友以英文叫警察不要吼她，警察反而奪走她的手機，甚至把她當成逃跑外勞，先用手銬銬在路邊7-11椅子上，然後塞進警車帶回警局（三重警察局中興橋派出所），到了警局甚至還以腳鐐伺候。

▲新北市三重警分局員警對於女看護盤查後上手銬，甚至直接帶回警局訊問，引發工會質疑警方臨檢標準。（圖／翻攝自臉書）

員警後來查出這位看護是合法引進家庭看護工，竟然連一個道歉都沒有，把她載離警局，也不載她回家，把她丟包在陌生路邊。這名看護只是出來倒垃圾，根本不認得被丟包的地方在哪裡，身上連叫計程車回家的錢都沒有！最後靠google map才找到回家路，一個人哭著回家，她被警察帶走時，雇主家樓下門還來不及鎖，一直擔心阿嬤怎麼了，無法向雇主交代。

黃姓秘書長說，還好她的朋友幫忙把處理員警的臉拍下來，這名警察防疫期間還違反戴口罩規定，大剌剌地騷擾移工，甚至搶手機。事發後，雇主陪同看護前往市警局報案，強調員警已對雇主家庭造成打擾，轄區警方卻「使用各種拖延戰術」，直至17日晨1點半才做完筆錄取得報案證明，對此，桃園市家庭看護工職業工會質疑警方對臨檢標準「非常主觀、毫無根據」。

黃姓秘書長強調，新北市警察局告訴看護，承認「上手銬」限制人身自由是這位警察同仁罪證確鑿，但對於臨檢標準的質疑則沒有回應，僅回應值勤員警認為移工眼神閃爍，才判斷移工有問題。工會對此提出質疑，「在這種非常主觀、毫無根據的臨檢文化下，有更多移工和升斗小民會受害。這不是第一次有移工被無故盤查，也不是第一次有移工被違法帶回警局，但我們都希望這是最後一次有人受害。」

黃秘書長也呼籲，警方公佈執法過程影片，向看護移工以與雇主家屬道歉，警方應該懲處違規員警，並檢討警界長期以來非法盤查移工之陋習。

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