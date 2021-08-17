富少淫魔性侵模特兒姊妹花遭通緝又闖民宅性侵母女　再判無期徒刑

▲李姓男子性侵多人，二審仍重判無期徒刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市富少淫魔李允然，曾因下藥性侵4名女子遭判刑入獄，2013年假釋出獄後仍不知悔改，2019年間又假藉成立空頭公司，性侵一對模特兒姐妹花，遭通緝後又闖入民宅，性侵民宅中的母女。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高院二審17日仍認定有罪，判處無期徒刑。可上訴。

檢警調查，現年41歲的李允然，家境富裕但不務正業，他2004年間向父母索取金錢成立空頭公司，利用面試的機會，在飲料中下藥性侵女員工與面試者，總計有4人受害，最後判刑定讞入監，2013年才獲得假釋。但沒想到他出獄後，又故技重施，再度犯案。

他2019年以父母的金錢成立假的健康國際公司與交友科技公司，把自己形塑為創業青年，還加入許多外拍社團，藉此接觸更多外拍模特兒。2019年7月間，他以拍廣告為名，邀請一對模特兒姐妹花到宜蘭民宅外拍，並在飲料中下藥性侵姐妹花。2名被害人事後報警，檢警屢傳不到，去年2月間發布通緝。

宜蘭警方掌握李男在新北市的行蹤，持拘票前往逮人，但李男竟趁警方疏忽奪門而出。狡詐的李男深知「最危險的地方就是最安全的地方」之理，又返回該地，並持槍闖進鄰居家中，綑綁男主人後，當著男主人之面，性侵男主人的妻子與未成年女兒，躲藏一晚、搜刮現金後離去。

李男逃離鄰居家中後，覺得一切都是模特兒姐妹花惹的禍，打算報復，竟假冒他人身分，約出其中一人，騙到摩鐵中性侵、凌虐，直到被害人願意撤告，才放對方離去。警方在去年3月間，成功在新北市板橋區某養生會館中，逮捕李男，檢方聲押獲准至今。

全案經提起公訴後，一審將李男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院17日宣判，高院認定李男惡性重大，還是維持無期徒刑。可上訴。