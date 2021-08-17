商業法院7月份正式上路　僅1個月就終結4起大案

▲司法院8月份例行記者會，說明商業法院7月份新收案件情況。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

專門處理重大商業事件的商業法院，今年7月1日正式上路，成為「智慧財產及商業法院」。由於僅收訴訟標的1億元以上的大案件，著重專業審理並速審速結。根據司法院統計，商業法院第一個月就收有6起案件，其中4起案件已經有效終結，確實達成迅速、妥適、專業處理商業紛爭。

司法院於17日舉行例行性記者會，民事廳長李國增做業務報告時，針對商業法院審理案件情形，做出報告。他首先指出，根據美國智庫傳統基金會發布《2021經濟自由度指數》報告指出，我國在全球184個經濟體中排名第6，較去年大幅進步5名，為該指標發布27年以來的最佳成績。國發會也進一步解析，認為這是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率所展現的成效。

另外他也報告，《商業事件審理法》2019年底於三讀通過，商業法院並採二級二審制，遴選受專業訓練之法官擔任，以迅速、妥適、專業處理重大民事商業事件。而為了鎖定商業重大糾紛審理，限定訴訟標的達1億元以上的案件，才能進入商業法院審理。另外也採行律師強制代理、電子書狀傳送系統、遠距審理、計畫審理訴訟及商定審理計畫等制度，達成商業法院「紛爭處理專業化」、「紛爭解決快速化」、「案件審理科技化」及「案件進行妥適化」等4大改革。

李國增進一步指出，商業法院7月1日正式上路，新收6件商業案件的類型，包含了確認董事會決議無效、損害賠償、定暫時狀態處分及緊急處置。其中涉及「東元電機與菱光科技」2件及「南港輪胎與泰豐輪胎」2件之商業保全事件紛爭，均已完成終結，確實達成迅速、妥適、專業處理商業紛爭。

李國增最後強調，司法院將持續因應商業事件審理的實務運作，滾動檢討相關法規及配套措施，以達到迅速、妥適、專業處理商業紛爭，協助企業管理運作；提供有效監督機制，落實企業經營者責任；促進經商環境，提升國際競爭力等目標。

▼司法院8月份例行記者會，民事廳長李國增報告。（圖／司法院提供）