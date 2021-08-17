14歲少女想交男友...他要求拍裸照表誠意　母發現怒告！

▲台中一名粘姓男子在交友軟體上結識當時年僅14歲的花花，竟要求花花拍攝裸照才願意進一步成為男女朋友。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）



記者林冠吟／台中報導

台中一名粘姓男子2018年透過交友軟體，結識當時年僅14歲的花花（化名），2人聊天後花花向粘男表示，有意願和粘男成為男女朋友，粘男竟要求花花拍攝裸照以證明花花沒有要欺騙他感情，誘使花花拍攝裸照，直到被花花母親察覺後怒報警處理。台中高分院審理後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判其有期徒刑1年7月，緩刑3年，同時須接受2場法治教育，並將其手機全數沒收。

粘性男子2018年透過交友軟體和當時年僅14歲的花花結識，花花在告知粘男實際年齡和表達有意願成為男女朋友關係後，粘男竟然反要求花花拍攝多張裸照，以顯示花花的誠意，證明花花並沒有要欺騙他的感情，同時再三保證不會將裸照外流。而花花事後也真的在朋友家的廁所，拍攝多張正面全裸照片，傳送給粘男，直到花花的母親驚覺女兒拍攝裸照，怒報警處理。

庭審時，粘男坦承一切罪刑。法官指出，粘男因一時的思慮未周以致誤離刑章，明知花花當時未滿16歲，思慮尚未成熟，欠缺完整判斷性自主能力，竟未能克制己身慾望，要求花花拍攝裸照，實有不該，惟念其坦承罪刑，且與花花母女達成和解，審酌其智識與經濟能力後，判其有期徒刑1年7月，於緩刑期間實施保護管束，全案仍可上訴。

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