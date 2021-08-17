長榮家族內鬥「弟弟派」拉下萬年董事長　對方聲請補正遭駁

▲張國明（圖中）曾召開記者會，抨擊鍾德美。（圖／記者林淑慧攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政「弟弟派」等人，起訴拉下「張榮發慈善基金會」「萬年董事長」鍾德美。鍾德美為確保董座大位，也向法院聲請定暫時狀態假處分，但均遭法院駁回。鍾德美提出抗告，最高法院17日駁回確定。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。

本案乃因「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，在2019年2月11日的長榮公司臨時股東會中（基金會均持有已發行股份總數5％），代表「張榮發基金會」行使表決權，在「本公司擬改選董事及監察人， 提請選舉案」、「擬解除本公司新任董事之競業限制，提請討論案」，投票給「哥哥派」，讓「哥哥派」取得集團主要經營權。「弟弟派」不滿，打算拉下「萬年董事長」鍾德美，並針對2個基金會均提出改選之訴，一審台北地院已經於去年10月、11月，分別判決鍾德美並非2基金會的董事長。

鍾德美也提出反制，她在「張榮發慈善基金會」訴訟部分中，辯稱主管機關衛福部要求基金會限期補正會計制度、內部控制、稽核制度、誠信經營規範及補正捐助章程等相關法遵事項，否則就要廢止許可，基金會就會被解散。鍾德美因此緊急召開董事會，完成大部分的補正動作，只等「弟弟派」出席並准許鍾德美行使董事長職務，就能完成補正，否則基金會被解散後，就會造成難以回復的損害，故此提出聲請，要求法院定暫時狀態假處分。

但「弟弟派」不理會鍾德美的主張，逕行召開董事會補正相關法遵事項。因此法院審理鍾德美聲請案件時，認為已無定暫時狀態的必要，一二審均予以駁回。鍾德美再抗告最高法院，最高法院17日駁回鍾德美的聲請確定。