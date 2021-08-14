桃機地勤確診　匡列34接觸者居隔！PCR現況曝

▲北市13日1確診個案來自桃園機場地勤人員，桃園市衛生局指出，已匡列34名接觸者居家隔離採檢PCR，其中9人檢驗是陰性，其餘還在安排採檢中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心13日公布台北市有1例確診個案，台北市副市長黃珊珊則指出此個案為桃園機場地勤人員，已與桃園市衛生局溝通，目前已針對個案匡列50名接觸者居家隔離；桃園市政府新聞處14日表示，確診個案15931為某航空公司員工，確診前曾有桃園活動足跡，市府衛生局防疫人員隨即展開疫調，已針對當日接觸34人匡列為居家隔離對象並安排採檢，其中9人PCR檢驗為陰性，其餘25人安排採檢或檢驗中。

針對台北市昨天傳出1例確診個案，案15931號是1名桃園機場地勤人員，北市副市長黃珊珊說，個案接觸者匡列50人已進行居家隔離，目前12人採檢為陰性。不過，個案在桃園機場當地勤，因久沒工作，因此有另做兼職。目前該個案是有疑似感染源族群的來源，比較不像是機場工作關係，還沒有接到任何桃園機場人員染疫通報。

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▲桃園機場地勤人員傳出確診個案，市府衛生局指出已匡列34名接觸者居家隔離採檢。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對桃機人員傳出確診個案，桃園市政府新聞處長詹賀舜14日解釋，衛生局於8月12日晚間接獲台北市政府通知，告知案15931為某航空公司員工，確診前曾有桃園活動足跡，衛生局防疫人員隨即展開疫調，13日上午偕同疾管署防疫醫師前往職場，進行風險評估並匡列接觸者。

詹賀順強調，該個案在航空公司兼職地勤，平時則居住台北，亦於台北市某公司上班，可傳染期間僅有1日前往桃園機場上班，潛伏期間多於在台北職場與住家附近活動，評估在桃園市職場染疫機率低。為避免職場疫情擴散，衛生局針對個案當日曾接觸之34人匡列居家隔離並安排採檢，目前9人PCR檢驗後為陰性，其餘25人安排採檢或檢驗中。

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