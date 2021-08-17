　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鉅星匯」遭潑上千隻活蟑螂　討債主嫌：這樣餐廳比較好掃

▲▼潑蟑螂4嫌。（合成圖／記者黃彥傑攝）

▲吳姓男子召集3友人至餐廳潑蟑螂，聲稱只是想討債示威，且潑在走廊及櫃檯，是想這樣「比較好打掃」。（合成圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

雙北市警察局長、國民黨立委蔣萬安及多位北市議員，於5月3日在北市「鉅星匯」參加義警餐敘時，餐廳突遭4名男子潑灑上千隻活蟑螂，一時讓警方面子丟盡，檢方依妨秩序等罪起訴；北院17日開庭，主謀吳姓男子稱潑蟑螂是他獨斷的決定，也考量只是討債想讓老闆丟臉，才選擇潑在走廊及櫃檯，「因為這樣比較好打掃」，本案將於9月14日續審。

吳姓主嫌表示，他接到討債任務後，想著要如何引起老闆注意，突然想到潑蟑螂這招不僅相當顯目，且也不是太嚴重，「應該不會卡到官司」，便召集蔡、許、曹3名友人一同前往，其中曹姓男子還帶著他未滿18歲的女友同行，並稱沒有想影響餐廳生意，只是想讓老闆出個洋相，若真想害餐廳的話，會選擇潑在廚房。

吳男回憶，5人潑完蟑螂後，本來回到北投就要解散，不料新聞卻鬧得超大，一夥人害怕之餘，本想先在台中待幾天避避風頭，卻又覺得逃不過法網，才決定回台北投案。

律師表示，吳男行為只針對餐廳老闆，並沒有想妨害秩序，且也未達強迫的強制力，甚至老闆至今仍沒還債，顯然也沒讓人害怕，事後餐廳也繼續營業，行為雖讓社會觀感不佳，但並不嚴重，而曹男女友也只有在現場拍照，並未參與犯行，吳男應不構成與未成年人共同犯罪的加重情節。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
快訊／暴增14例境外移入　「這國家」9人返台最多
台灣人出國注意！要疫苗證明、隔離？　33國規定一次看
高端明截止！累計39萬人要打　陳時中：還沒預約的盡快
快訊／今增4例本土　分布2縣市
快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案
帛琉最新公告「台灣人不想打疫苗禁入境」　當地疫苗儲備量曝光
LIVE／聯亞未通過EUA將提申訴　陳時中最新說明
梁云菲連貼3全裸照！　想拍台灣沒人試過的
美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」
快訊／台電爆確診！孕婦「打完2劑莫德納」仍染疫
台電大樓1周爆2確診！　上百員工居家全面清消
快訊／西門町死亡車禍！　女遭撞彈飛搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

獨／台南空軍基地圍牆狂滲水害騎士雷殘　投訴竟被嗆「去找國防部」

3台男搭船「非法入境金門」！遭海巡查獲　違反國安法送辦

高雄妹渴望愛情中陷阱　1.5萬換初見面！警一句話斬連結

男誤信詐團「培養帳戶」淪車手　警方策反逮上游「收水」

商業法院7月份正式上路　僅1個月就終結4起大案

東港碼頭白牌車非法載客慘了　賺200元被罰10萬+扣照4月　

快訊／西門商圈死亡車禍！女過中華路被撞飛　搶命1小時不治

「三寶8輪」夾擊騎士！惡駕駛持千斤頂狂譙國罵　警方出手了

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

獨／台南空軍基地圍牆狂滲水害騎士雷殘　投訴竟被嗆「去找國防部」

3台男搭船「非法入境金門」！遭海巡查獲　違反國安法送辦

高雄妹渴望愛情中陷阱　1.5萬換初見面！警一句話斬連結

男誤信詐團「培養帳戶」淪車手　警方策反逮上游「收水」

商業法院7月份正式上路　僅1個月就終結4起大案

東港碼頭白牌車非法載客慘了　賺200元被罰10萬+扣照4月　

快訊／西門商圈死亡車禍！女過中華路被撞飛　搶命1小時不治

「三寶8輪」夾擊騎士！惡駕駛持千斤頂狂譙國罵　警方出手了

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

蕭淑慎《斯卡羅》滾床周華健帥兒！　暌違12年復出竟「無人認出」

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

C羅也想加盟大巴黎聯手梅西？　法記者曝「今夏無法成真」

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

社會熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

高雄荒淫神父「教堂當砲房」　不甩色誡拍淫片

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

即／停課2個多月首次返校暑輔　台中國三生墜樓不治

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

桃園女神被控虐嬰：吃竹筍炒肉絲　半夜狂刪文

即／西門商圈前死亡車禍！女過中華路被撞飛亡

快訊／台中塑膠工廠大火！黑濃煙竄天

人妻幫公婆辦後事搞上殯葬業者　上摩鐵「泡腳SPA」

恐怖運將2度殺人　15年前38刀害命

更多熱門

相關新聞

聽到振翅聲！淡定嬤一掌拍爆蟑螂

聽到振翅聲！淡定嬤一掌拍爆蟑螂

地表最強阿嬤無誤！雲林網友蕭郁恆這天和家人們在家裡看電視時，突然聽到耳邊傳來熟悉又可怕的振翅聲，沒想到轉頭一看，竟然發現一隻超肥的蟑螂飛到阿嬤的脖子上，害他當場嚇到立刻逃離沙發，同時不斷大叫請求阿嬤支援，怎料當蟑螂飛到抱枕上面時，勇敢的阿嬤竟然徒手拍爆，直接置小強於死地。

想置產竹北猶豫了　「太多這生物」爆熱論　

想置產竹北猶豫了　「太多這生物」爆熱論　

屁孩碎念不停　警回這句話挨告

屁孩碎念不停　警回這句話挨告

5煞夜堵欠債男討24萬　棍棒如下雨沿路追打

5煞夜堵欠債男討24萬　棍棒如下雨沿路追打

戴資穎「最大天敵」曝光！遇到秒光速逃離

戴資穎「最大天敵」曝光！遇到秒光速逃離

關鍵字：

蟑螂討債妨害秩序

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面