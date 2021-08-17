「鉅星匯」遭潑上千隻活蟑螂　討債主嫌：這樣餐廳比較好掃

▲吳姓男子召集3友人至餐廳潑蟑螂，聲稱只是想討債示威，且潑在走廊及櫃檯，是想這樣「比較好打掃」。（合成圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

雙北市警察局長、國民黨立委蔣萬安及多位北市議員，於5月3日在北市「鉅星匯」參加義警餐敘時，餐廳突遭4名男子潑灑上千隻活蟑螂，一時讓警方面子丟盡，檢方依妨秩序等罪起訴；北院17日開庭，主謀吳姓男子稱潑蟑螂是他獨斷的決定，也考量只是討債想讓老闆丟臉，才選擇潑在走廊及櫃檯，「因為這樣比較好打掃」，本案將於9月14日續審。

吳姓主嫌表示，他接到討債任務後，想著要如何引起老闆注意，突然想到潑蟑螂這招不僅相當顯目，且也不是太嚴重，「應該不會卡到官司」，便召集蔡、許、曹3名友人一同前往，其中曹姓男子還帶著他未滿18歲的女友同行，並稱沒有想影響餐廳生意，只是想讓老闆出個洋相，若真想害餐廳的話，會選擇潑在廚房。

吳男回憶，5人潑完蟑螂後，本來回到北投就要解散，不料新聞卻鬧得超大，一夥人害怕之餘，本想先在台中待幾天避避風頭，卻又覺得逃不過法網，才決定回台北投案。

律師表示，吳男行為只針對餐廳老闆，並沒有想妨害秩序，且也未達強迫的強制力，甚至老闆至今仍沒還債，顯然也沒讓人害怕，事後餐廳也繼續營業，行為雖讓社會觀感不佳，但並不嚴重，而曹男女友也只有在現場拍照，並未參與犯行，吳男應不構成與未成年人共同犯罪的加重情節。

我沒有遲到，是時間遲到了！