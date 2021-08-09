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社會 社會焦點 保障人權

屁孩碎念辯「對空氣講話」　警隨口回「腦袋裝大便」挨告

▲警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警員排解糾紛時，有人在一旁不斷碎念，忍不住脫口「腦袋是裝…大便哦」挨告。（資料照／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市吳姓警員在西門町排解討債糾紛時，陳姓債主一直在一旁碎念，警員問他到底在吵什麼，陳男回：「跟空氣講話不行哦」，警員忍不住笑說：「屁孩」、「腦袋是裝…大便啦」，陳男控告吳姓警員涉嫌妨害名譽，台北地檢署查出講話的是另名警員，且當時雙方一來一往在鬥嘴開玩笑，沒有侮辱犯意，處分不起訴。

2月27日晚上，民眾報案西門町1間夾娃娃機店前，有人發生衝突在大聲爭執，3名警員前往處理，發現是陳姓男子向1對男女朋友討債，警員將3人稍做區隔，詢問被討債的男女是否需要報案，男生拒絕，女生則覺得不堪其擾，正在考慮是否去做筆錄時，陳男貼近插嘴，要警員可以問他。

警員請陳男安靜一點，如果有要說的話，可以一起到派出所去說，陳男毫不在乎地拒絕，聲稱自己很忙，不想去派出所，警員請陳男先去旁邊等一等，不要再吵了，陳男說：「我對空氣講話不行哦，不爽哦，不能講話嗎？」

警員被陳男盧到好氣又好笑，開始和陳男鬥嘴，「屁孩吵屁啊」、「腦袋是裝…」陳男追問：「裝什麼，你說裝什麼」，警員回：「裝大便啦」，隨即對陳男揮揮手說：「沒有啦，不敢不敢」，陳男事後憑著腦中記住的警員臂章編號，控告吳姓警員涉嫌公然侮辱。

檢察官勘驗警方密錄器，發現說出「裝大便」的，根本不是吳姓警員，不過在場警員和陳男你一言、我一句，看起來完全是在開玩笑，也看不出說這句話的警員有侮辱犯意，因此處分不起訴，至於被討債的男女最後並沒有對陳男提出任何告訴。

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