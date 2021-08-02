戴資穎「最大天敵」曝！遇到秒光速逃離　沒戴飾品渾身不對勁

▲戴資穎從小個性直率又天不怕地不怕，唯一的天敵是「牠」，會嚇到找媽媽。（圖／達志／路透）

圖文／CTWANT

「世界球后」戴資穎1日晚間與中國羽球選手陳雨菲對戰，展開金牌之爭；過程中兩人你來我往互不相讓，精彩賽事讓人看得情緒激昂，雖然最終戴資穎不幸落敗，但仍替台灣帶回銀牌，功不可沒；打球時一向以酷炫造型現身的戴資穎，給人相當英氣的感覺，但其實私底下的她也有小女人的一面，而她最害怕的天敵，竟然就是「蟑螂」！

根據《Red BullTaiwan》報導，戴資穎個性大剌剌，不論對手名氣多高，她從不畏懼，幾乎什麼事情都勇於嘗試與挑戰，就連家人和朋友都認為其字典中根本沒有「害怕」這2個字。然而，其實當戴資穎碰到蟑螂的時候，卻會立即尖叫出聲，隨即以光速逃離現場。

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戴資穎表示，自己不論蟑螂大小都十分懼怕，只要看到一定逃跑，有次房間內出現一隻大蟑螂，嚇得她馬上衝出房間，嚇到直打媽媽，還讓戴媽因此痛到生氣。

▲戴資穎打球造型相當酷。（圖／翻攝自戴資穎IG）

除了與大多數人同樣害怕蟑螂之外，戴資穎其實也如一般小女生一樣，喜歡戴許多飾品。許多球迷和觀眾可能在觀賞比賽時曾注意到，戴資穎的身上幾乎都會戴滿了耳環、項鍊、手飾和戒指甚至腳鍊，樣式則是依照當天心情替換。戴資穎解釋，這些飾品是自己的好夥伴，只要上場就會戴著它們一起，如果沒戴就會覺得全身不對勁。

而身為球后的戴資穎，除了打好球之外，還有一樣心願，就是想飼養一隻狗狗作伴。據悉，戴資穎國小時就曾飼養過倉鼠，也喜歡小鳥和小貓，但最希望的，還是能夠養一隻大型犬陪伴自己，給自己足夠的安全感。

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