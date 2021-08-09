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社會 社會焦點 保障人權

5黑衣人夜堵欠債男討24萬！棍棒如下雨沿路追打　警大賣場抓人　

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路案段發生黑衣人持球棒等兇器追打民眾案件，被害人被打到遍體麟傷，鄰近居民嚇得趕緊報警處理；轄區汐止派出所警方獲報出動快打部隊14名警力到場制止，結果這群黑衣人異想天開躲到路旁的某連鎖賣場地下室躲避警方追查，警方在現場逮捕涉案的5名黑衣人帶回調查。

▲汐止區大同路二段9日凌晨發生黑衣人打群架事件，警方出動14名警力到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區大同路二段9日凌晨發生黑衣人打群架事件，警方出動14名警力到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區大同路二段9日凌晨發生黑衣人打群架事件，警方出動14名警力到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區大同路二段9日凌晨發生黑衣人打群架事件，警方出動14名警力到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，警方獲報出動14名快打警力到場，但巡邏車到場前打群架的黑衣人已經一哄而散，警方擴大搜索，發現他們躲入賣場佯裝購物民眾，警方進入賣場逮人，前後逮捕涉案的張男（21歲）林男（22歲）翁男（28歲）等5名涉案人。

警方調查發現被害人陳男因積欠翁姓男子24萬元，加上對方曾多次聚集在陳男家門外討債未果，才會爆發這起暴力圍毆衝突，所幸欠債的陳男送醫後並無生命危險，警方訊後依違反妨害秩序、傷害等罪嫌將5人移送法辦，並積極查緝其他未到案共犯。

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