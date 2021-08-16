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屏縣衛生局查驗中元應景食品50件　「胡麻雞肉沙拉」大腸桿菌超標

▲屏東縣衛生局查驗中元應景食品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣衛生局查驗中元應景食品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為維護民眾飲食安全，規劃常見中元應景食品稽查抽驗，也加強熟食食品抽驗，共抽驗50件產品；其中有1件「胡麻雞肉沙拉」產品大腸桿菌群超標，不符合衛生標準。

衛生局表示，這次中元應景食品抽驗芋頭糕、豬胛心肉塊、愛文芒果、火龍果、冷凍素肉牲禮雞、便當、涼麵、三明治等共計抽驗50件。

檢驗防腐劑、漂白劑、乙型受體素、非准用添加物(二甲基黃、二乙基黃)、動物用藥、甜味劑、農藥殘留、食品衛生標準(大腸桿菌、大腸桿菌群)等項目，檢驗結果，有1件「胡麻雞肉沙拉」產品大腸桿菌群超標，不符合衛生標準，依違反食品安全衛生管理法第17條規定予以限期改善，倘屆時未改善完成，將依同法第48條第8款之規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒消費者，夏季食物容易腐壞，民眾購買完的食物應立即食用完畢，沒吃完也要依食品屬性冷藏或冷凍保存，以保持食品新鮮度，未即時食用完畢應復熱完全後再行食用，避免品質劣變及減少病原菌滋生，以降低食品中毒風險；近期防疫降級，也呼籲民眾進行中元普渡等宗教活動，要注意中央流行疫情指揮中心所訂定各項措施與指引，適度恢復社交生活，也要食的平安。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

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