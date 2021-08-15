今天「本土+2」藏振奮玄機！　醫師嗨喊：全台清零要出現了

▲二級警戒下的信義區人潮。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（15）新增2例本土確診，這幾天出現個位數，很多人期待能早日解除警戒，甚至連醫師都鬆口「全台清零就要出現了」！衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，今天新增的2例有個共通點，雖然仍有零星案例，但從這個共通點可看出，台灣的社區感染基本上都危機解除。

沈政男今天在臉書表示，台北市、新北市分別新增1例，「都是篩檢被驗出，不是近期發病」，這代表著台灣很有機會在接下來幾天出現「+0」，先前的案例都已經被匡列並掌握，病毒沒有繼續流竄，「這代表什麼？全台清零，就要出現了！」不過指揮中心已經先透露，二級警戒延長至8月23日，「這是正確的。我的看法是全台清零十四天再來考慮解除二級吧」。

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▲疫苗混打並不會加重副作用。（示意圖／記者李毓康攝）



疫情控制住後，下一步就是要提高疫苗覆蓋率。沈政男也重提「混打」議題，很多人擔心混打第二劑副作用更明顯，「錯了！混打的第二劑，副作用就跟兩劑mRNA的第二劑差不多，且遠小於第一劑AZ，也小於第一劑mRNA」，混打的全身性副作用都是最低的，像是發燒、痠痛等症狀都沒那麼嚴重。

至於混打疫苗的保護力，沈政男指出，「混打的抗體免疫等於，甚至略高於兩劑mRNA，而T細胞免疫則是遠遠高於兩劑mRNA」，他也表達了他支持各種疫苗的立場，「我看到有人說，他接受所有疫苗，包括科興與高端，因為他相信科學，也相信醫療，這是令人敬佩的文明態度。」