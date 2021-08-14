「颱風生成」最快時間點出爐！專家估：下周末到台灣近海

▲熱帶低壓在36小時後有機會增強。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

記者李宜秦／台北報導

位在台灣東方遠洋的熱帶低壓16W持續向西前進，氣象粉專颱風論壇表示，熱低將於下周二通過關島附近，屆時有機會逐漸增強成颱，最快下周末抵達台灣或菲律賓附近海面。

氣象粉專台灣颱風論題｜天氣特急表示，16W從中太平洋跨越換日線的系統進入西北太平洋後，受到太平洋高氣壓導引，穩定偏西進行中，預計下周二會通過關島附近，通過關島後有機會逐漸增強，成為颱風。

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由於太平洋高壓勢力西伸且增強，將持續導引16W向西移動，最快下周末抵達台灣或菲律賓附近海面，不過由於距離仍非常遙遠，因此還無法確定是否會對台灣帶來影響，仍需持續觀察。

▲熱低通過關島後有機會增強為颱風。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

氣象專家賈新興也表示，目前熱低所處環境偏乾，發展受限，初判在36到48小時後，才會移動到有利於發展的環境中。系級預報模式顯示二大特徵，第一，多數預報指出熱低無法持續向西行，強度發展也會受限。

第二，72小時後熱低路徑分歧，有兩種可能性，包括提早北轉以及朝呂宋島至巴士海峽接近，因此觀察的重點在於熱低72小時後的狀態。

氣象專家吳聖宇則指出，預估熱低一周之內都不會對台灣天氣造成影響，不過由預報資料來看，這個熱帶性低氣壓未來將會逐漸往菲律賓以東到台灣東南方海面移動。