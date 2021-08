阿富汗人衝機場逃亡！　網分析「逃命3原因」：看看歷史就知道

▲婦女帶著來孩子逃亡。(圖/路透)

阿富汗激進組織塔利班(Taliban)15日攻進首都喀布爾並且攻進總統府,引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮,不僅有數千人擠進停機坪,冒險搶攀機翼或起落架,只為離開阿富汗,逃命畫面曝光震驚全世界,就有網友不解,「阿富汗人幹嘛要逃?」貼文一出,引起熱議,有人認為「以史為鑑」。

原PO在PTT發文,戰爭結束了,塔利班接管,全世界都在看,如我新政府讓國民不滿意,就讓全世界有理由可以制裁,「塔利班就算武力再強,總不可能殺光國民只剩空地吧」,再說,新政府也要開始非配每個人的住所,如果現在跑掉,原本的土地房子就要充公,「不划算吧!逃走的人以後是要在外國喝西北風嗎?」

對此,也有人指出,是害怕會被清算,「開國要先清算,殺人立威」、「多半是親美的怕被清算」、「要逃的都是給美國人幫過忙的阿富汗人」、「那些是叛逃總統的手下,當然要逃」。

也有人指出,神學士政權專制光想就覺得可怕,「一切娛樂都禁止耶,是你不想逃嗎」、「男為奴,女為娼,是你不逃?」「你知道新政府是群神經病,不逃嗎」、「有錢人不跑等被搶喔」、「要逃的通常都有點家底,留下來會被殺掉」、「當然不會殺光啊!重點是會殺多少來殺雞儆猴?」

也有人認為,看看歷史經驗就知道,「跟1949一樣,雖然知道KMT(國民黨)爛,但是腦袋清楚的都知道選哪邊」、「你想想如果發生在台灣,中國過來你逃不逃」、「看看1949後留在對岸的知識份子跟商人,還有國民黨員馬上就被批鬥勞改」、「遲早會種族大清洗,庫德族表示」。

阿富汗未來的政權如何發展,全世界都很關注,不過,在過去20年來,阿富汗女權取得巨大進步,尤其是在城市地區,但塔利班掌權將造成當地婦女和女童成為最脆弱的族群,據伊斯蘭教法嚴格規定女性不能受教育、不能工作、不允許在沒有男性家屬的陪同下踏出家門,外出時還必須穿著覆蓋全身的罩袍,人權勢必受到極大影響。

