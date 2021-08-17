阿富汗人衝機場逃亡！　網分析「逃命3原因」：看看歷史就知道

▲婦女帶著來孩子逃亡。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

阿富汗激進組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾並且攻進總統府，引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮，不僅有數千人擠進停機坪，冒險搶攀機翼或起落架，只為離開阿富汗，逃命畫面曝光震驚全世界，就有網友不解，「阿富汗人幹嘛要逃？」貼文一出，引起熱議，有人認為「以史為鑑」。

原PO在PTT發文，戰爭結束了，塔利班接管，全世界都在看，如我新政府讓國民不滿意，就讓全世界有理由可以制裁，「塔利班就算武力再強，總不可能殺光國民只剩空地吧」，再說，新政府也要開始非配每個人的住所，如果現在跑掉，原本的土地房子就要充公，「不划算吧！逃走的人以後是要在外國喝西北風嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，也有人指出，是害怕會被清算，「開國要先清算，殺人立威」、「多半是親美的怕被清算」、「要逃的都是給美國人幫過忙的阿富汗人」、「那些是叛逃總統的手下，當然要逃」。

也有人指出，神學士政權專制光想就覺得可怕，「一切娛樂都禁止耶，是你不想逃嗎」、「男為奴，女為娼，是你不逃？」「你知道新政府是群神經病，不逃嗎」、「有錢人不跑等被搶喔」、「要逃的通常都有點家底，留下來會被殺掉」、「當然不會殺光啊！重點是會殺多少來殺雞儆猴？」

▲網友們回應。（圖／翻攝自PTT）

也有人認為，看看歷史經驗就知道，「跟1949一樣，雖然知道KMT（國民黨）爛，但是腦袋清楚的都知道選哪邊」、「你想想如果發生在台灣，中國過來你逃不逃」、「看看1949後留在對岸的知識份子跟商人，還有國民黨員馬上就被批鬥勞改」、「遲早會種族大清洗，庫德族表示」。

阿富汗未來的政權如何發展，全世界都很關注，不過，在過去20年來，阿富汗女權取得巨大進步，尤其是在城市地區，但塔利班掌權將造成當地婦女和女童成為最脆弱的族群，據伊斯蘭教法嚴格規定女性不能受教育、不能工作、不允許在沒有男性家屬的陪同下踏出家門，外出時還必須穿著覆蓋全身的罩袍，人權勢必受到極大影響。