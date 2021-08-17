塔利班身份遭起底！曾當特工被美軍關押5年　被釋放後竟佔領總統府

▲15日佔領阿富汗總統府的塔利班其中一員被證實是曾被美軍逮捕的魯哈尼，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

塔利班在15日拿下首都喀布爾並推翻阿富汗政府的政權後，在總統府發表了「勝利演說」。然而，外媒現在卻發現，一同發布演說的一名蓄鬍男子，竟曾因擔任塔利班情報部門的特工被捕，還被美軍關在古巴的關塔那摩灣（Guantanamo Bay）長達5年之久。

據《每日郵報》報導，專家證實，這名蓄鬍男子的名字是魯哈尼（Gholam Ruhani），而美國國務院的文件也記載著，這名「3號犯人」曾在2002年到2007年間，被關在古巴的關塔那摩灣監獄，這是美國用來關押世界上最危險恐怖分子的地方。

資料顯示，魯哈尼在1975年出生於阿富汗東南部的加茲尼（Ghazni），他在阿富汗與蘇聯發生戰爭期間曾被父母送到伊朗避難，直到1992年才再次回到家鄉，和父親一起做生意。美國官員認為，魯哈尼在塔利班佔領了他所在的城市後，為了避免被徵召參戰而選擇加入情報部門，他在被逮捕前曾幫助塔利班工作4年。

由於魯哈尼在審訊期間淡化了自己在塔利班的級別，還與高層有密切關係，因此他被美國判定為具有「中等安全威脅」，並被監禁於關塔那摩灣監獄。不過後來，因為魯哈尼否認他事前知悉「911恐怖襲擊事件」，並聲稱自己和蓋達恐怖組織或其成員沒有關係，因此美軍決定將他釋放。

魯哈尼曾聲稱，自己只是一個幫助美國人的普通店主，他唯一的願望是想要返回阿富汗照顧生病的父親，而他在塔利班的工作也只是為了生存，不過現在外媒卻發現，魯哈尼就是在總統府發表「勝利演說」，並與塔利班一起誦禱古蘭經的其中一人。

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