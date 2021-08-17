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「國民黨好！台灣才會好」　江啟臣正式登記連任黨主席

▲▼江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席9月25日改選，國民黨於16、17日開始辦理登記作業，現任黨主席江啟臣今（17日）上午正式前往登記，他表示，從就任之初的「求存」，到政黨體質的「調整」，我們正逐步爭取民心，讓國民黨重新「壯大」。

江啟臣指出，國民黨支持度從12.2%的谷底，爬到23.4%反超，《時代雜誌》以「全球百大未來世代領導人」肯定他的努力，這些都在在證明，國民黨正走在正確的道路上。

江啟臣說，去年黨主席交接當天，他從許水德手中接下當選證書，許對他耳提面命「一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政初心，腳踏實地完成每一項任務。」、「只有國民黨好，臺灣才會好，中華民國也才會更好。」水公叮嚀，餘音在耳。

江啟臣參選連任聲明全文

正派承擔，啟動未來

對中國國民黨的愛，讓啟臣在黨最低迷的谷底，選擇「承擔」
對自由民主的理念，讓啟臣在綠營霸權面前，選擇「戰鬥」
對中華民國的信心，讓啟臣在臺灣的關鍵時刻，選擇「未來」

#在艱困谷底承擔

一年半前，國民黨再次歷經大選挫敗，政治海嘯幾乎沖垮黨的根基與信心。啟臣連任立委，卻沒有帶來絲毫喜悅。當時我心心念念的，是不忍國民黨一蹶不振；我更無法接受深愛的臺灣，在民進黨的專斷下走向衰敗。

啟臣沒有利害計算、沒有個人得失，憑著對黨對國家的使命，扛起無數黨員的熱切期待。黨主席交接當天，啟臣從許水德先生手中接下當選證書。水公對啟臣耳提面命：「一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政初心，腳踏實地完成每一項任務。」

「只有國民黨好，臺灣才會好，中華民國也才會更好。」水公叮嚀，餘音在耳。

#一年半來的胼手胝足

過去一年半來，我們胼手胝足，從組織、論述、法規、技術到實務面，進行國民黨的重設計，改革國民黨的體質，提升問政效能。

在鄉間廟口，我們傾聽在地心聲；在黨內座談，我們採納黨員建言；在青年營隊，我們溝通世代願景；在網路世界，我們感受民情。

在對美溝通，我們珍惜深厚情誼，但堅持捍衛人民食安；在兩岸事務，我們期待和平交流，卻不妥協中華民國的價值尊嚴。

在民進黨的獨裁酬庸下，我們揮汗抗爭，在街頭反萊豬、拚公投，匯集超過150萬名公民的心聲。在疫情嚴峻下，我們挺醫護、送待餐，監督防疫紓困，一再引領政府施政。

我們從一次次實踐，展現國民黨的領導力與價值，而不只是政治競爭。回首來時路，我們曾顛沛跌倒，但不曾灰心沮喪，更沒有一絲避戰念頭。

#走在正確道路

當我們從形單影隻的拚搏，化為眾志成城的聲浪，民進黨用挑撥離間，破壞我們的團結。

當國民黨支持度從12.2%的谷底，爬到23.4%反超，綠營側翼用假民調，抹煞我們的努力。

當《時代雜誌》以「全球百大未來世代領導人」肯定啟臣的努力，有心人士用冷嘲熱諷，詆毀我們的志氣。而這些都在在證明，我們正走在正確的道路上。

#改革沒有回頭路

改革沒有回頭路，從就任之初的「求存」，到政黨體質的「調整」，我們正逐步爭取民心，讓國民黨重新「壯大」。改革更需要延續！我們要在既有的改革基礎上，擴大優秀人才甄選培訓，提升政策研究創新的量能，更擦亮國民黨的品牌價值，替2022與2024奠定勝利基礎。

啟臣絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

2018年台中市長黨內初選的經驗告訴我們，只有無私團結，放下自我，才能為百姓創造更美好的未來。今天，啟臣將正式登記參選連任中國國民黨主席，我們知道前行的道路必定充滿荊棘，但我們更相信，「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值。

有您們的支持與扶持，啟臣有信心，帶領國民黨贏得民心，打贏2021年底公投、2022地方選舉，與2024大選這三場挑戰，重新爭取執政機會，讓中華民國走向更光明美好的未來！

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