離譜上銬畫面曝！「無罩」惡警亂抓合法看護　涉妨害自由罪移送

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

新北市三重區一名外籍看護日前只是下樓到垃圾，卻突遭一名謝姓員警大吼大叫，接著對方見她身上未帶居留證，還將她上銬在超商椅子，並使用腳鐐，將她帶回警局。豈料，謝員事後知道看護是合法移工後，竟將看護丟包在路邊。對此，離譜上銬畫面也隨之曝光！

從監視器畫面可見到，事發當時該名看護原本只是出門倒垃圾，在路邊與友人講電話，謝員卻突然走上前，先是要求看護拿出證件，且在發現看護未攜帶證件後，竟拿出手銬將看護上銬在超商椅子上，而雙方歷經一陣爭論，最後謝員還直接將看護帶回警局，行徑相當誇張。

▲▼ 離譜上銬畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事件，有網友於臉書發文，內容提到一名三重外籍家庭看護在倒垃圾時，站在路邊與朋友講電話，突然衝來警員對她大吼大叫，要她拿出居留證。貼文者質疑，誰會在倒垃圾隨身帶身分證件？更令人傻眼的是，當下看護被當成逃逸移工處理，先是被手銬銬在超商椅子上，之後由警車載回警局上腳鐐伺候。

▲看護的朋友幫忙將肇事員警的臉拍下來，發現謝員違反防疫規定拉下口罩。（圖／翻攝臉書）

貼文中還提到，當警方查出看護為合法移工後，連一個道歉都沒有，就把她載離警局，也不是載回家，而是直接「丟包」在路邊。貼文者指出，這名看護只是下樓倒個垃圾，根本不知道被丟包在哪，身上連搭計程車回家的錢都沒有，最後是靠Google Maps才找到路，一個人哭著回家，還擔心著被警察帶走的時候，雇主家還來不及鎖，一直想要是阿嬤怎麼了，無法跟人交代。



對此，三重分局表示，由於謝員認為看護眼神飄忽、神情有異，遂上前盤查，然因雙方語言不通，進而產生爭執，謝員才將看護帶回警局調查身分；而經分局連夜調查，確認謝員執法有違失，訊後依妨害自由罪嫌送辦；另外，分局長也向當事人致歉並獲得諒解。